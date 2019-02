Live-Ticker: Kracher-Duell zwischen BVB und Spurs läuft - das Wembley kocht

Borussia Dortmund muss im Hinspiel des Achtelfinals gegen Tottenham Hotspur ran. BVB hat mit enormen Personalproblemen zu kämpfen. Alles zum Spiel im Live-Ticker.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 0:0 (-:-), Mittwoch, 13. Februar, 21 Uhr

Tottenham Hotspur: Lloris - Sanchez, Foyth, Alderweireld - Aurier, Sissoko, Winks, Vertonghen - Eriksen - Son, Lucas Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Diallo, Zagadou - Delaney, Witsel - Sancho, Dahoud, Pulisic - Götze Tore: - Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (SPA)

4. Minute: Dortmund von Beginn an mit mehr Ballbesitz und aktiver - die Spurs stehen sehr geordnet und dicht gestaffelt.

2. Minute: Die Stimmung im Wembley ist schon mal eines Champions-League-Spiels würdig. Der BVB von rechts nach links in den gelb-schwarzen Trikots.

1. Minute: Schiedsrichter Lahoz hat die Partie freigegeben. Es kann losgehen!

Champions League: Dortmund gegen Tottenham mit Götze und Pulisic von Beginn an

+++ Die Spieler befinden sich im Tunnel und betreten jeden Augenblick den heiligen Rasen im Wembley. Es ist angemacht!

+++ In rund 15 Minuten geht es los!

+++ Lucien Favre hat sich soeben vor dem Sky-Mikro geäußert und zugegeben: „Wir freuen uns auf das Spiel.“ Nach diesem „Emotionsausbruch“ erklärte der Schweizer noch, dass er Guerreiro draußen lässt, weil er „zuletzt sehr viele Spiele gemacht“ habe und Dahoud, der in der offiziellen Aufstellung auf der Zehn gelistet ist, eigentlich gar nicht auf der Zehner-Position spielen werde. Nicht alles verstanden? Keine Sorge, wir auch nicht. Ein klassisches Favre-Interview eben.

+++ Spurs-Trainer Mauricio Pochettino schickt mit den schnellen Son und Lucas einen Zweier-Sturm aufs Feld, dahinter soll Eriksen für Wirbel sorgen. Vor allem Delaney und Witsel müssen zusehen, die Kreativkreise des dänischen Spielmachers einzuengen.

+++ Die Dortmunder Bank liest sich wie folgt: Balerdi, Bruun Larsen, Guerreiro, Philipp, Schmelzer, Wolf, Hitz.

+++ Die Aufstellung der Schwarz-Gelben wurde vor wenigen Augenblicken veröffentlicht und hat die ein oder andere Überraschung parat.

+++ In einer knappen Stunde ist Anpfiff in London und die Anspannung steigt!

+++ Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Antonio Mateu Lahoz. Der Spanier pfiff vor Kurzem auch den ‚Clasico‘ im spanischen Pokal zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid und sorgte mit seinen umstrittenen Entscheidungen für Diskussionen. Abwehr-Star Gerard Pique reagierte jedenfalls nach dem 1:1-Remis angesprochen auf die Leistung des Schiris mit Ironie: „Dafür, dass es Mateu war, hat er größtenteils einen guten Job gemacht.“ Ob Lahoz diese Leistung heute Abend wiederholen kann?

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Kracher-Duell zwischen Tottenham und Dortmund! Um 21 Uhr ist Anpfiff im Londoner Wembley Stadion und wir berichten von der Partie im Live-Ticker!

Champions League: Borussia Dortmund muss nach Tottenham - Reus und Alcacer fallen aus

London - Als die Partie Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund ausgelost wurde, waren die Fußball-Fans Feuer und Flamme. Man träumte unter anderem vom direkten Duell der Torjäger Harry Kane und Paco Alcacer. Oder man fragte sich, ob Marco Reus oder Dele Alli für Glanzmomente sorgen werden. Doch diese beiden Vergleiche werden nur Gedanken bleiben. Denn Kane (Bänderriss), Alli (Zerrung), Reus (Faserriss) und Alcacer (Entzündung an der Schulter) fallen für das Hinspiel in der englischen Hauptstadt aus.

Dennoch darf auf ein Spektakel gehofft werden. Großartige Fußballer haben beide Mannschaften in ihren Reihen. Jadon Sancho könnte in seinem Heimatland eventuell die Außenlinie hoch- und runterzaubern. Christian Pulisic möchte in seiner künftigen Heimatstadt beweisen, warum er 64 Millionen Euro wert ist. Mario Götze zeigt sich in verbesserter Form - der BVB hat also noch einiges an geballter Offensive zu bieten. Lediglich in der Defensive ist durch den Ausfall von Julian Weigl (Infekt) und Lukasz Piszczek (Fersenprobleme) die Kreativität von Trainer Lucien Favre gefragt.

Bei den Spurs ist ohne Kane und Alli auch noch nichts verloren. Spieler wie Heung-min Son oder Christian Eriksen können ein Spiel mit nur einer Aktion entscheiden. Am Wochenende trafen eben diese Akteure beim 3:1-Erfolg gegen Leicester City. In der Tabelle ist Tottenham Dritter hinter Liverpool und Manchester City - selbst Außenseiterchancen im Meisterschaftsrennen der Premier League werden den Londonern noch attestiert.

