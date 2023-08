Tottenham tütet wohl Stürmer-Transfer ein – Bahn frei für Kane-Wechsel?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur steht offenbar vor der Verpflichtung eines Stürmers. Ist damit die Bahn für Harry Kane zum FC Bayern frei?

London – Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München ist noch immer nicht fix. Zwar ist sich der deutsche Rekordmeister mit dem englischen Torjäger längst einig, die Verhandlungen mit seinem Verein Tottenham Hotspur gestalten sich aber weiter als problematisch. Bisher wurde noch kein Angebot von den Engländern akzeptiert.

Alejo Véliz Geboren: 19. September 2003 (Alter 19 Jahre), Bernardo de Irigoyen, Argentinien Verein: Rosario Central Position: Mittelstürmer

FC Bayern buhlt weiter intensiv um Kane

Tottenham-Boss Daniel Levy verlangt offenbar eine Summe, die der FC Bayern München einfach nicht bereit ist zu zahlen, auch weil der Vertrag von Kane in einem Jahr ausläuft und er dann ablösefrei zu haben wäre. Trotz der stockenden Verhandlungen sucht der englische Top-Klub aber wohl nach einem möglichen Nachfolger für den 29-Jährigen.

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano, ist Levy bereits fündig geworden. Alejo Véliz soll kurz vor einer Unterschrift beim Premier-League-Klub stehen. Der Angreifer steht derzeit in seinem Heimatland bei Rosario Central unter Vertrag. Die beiden Klubs sind sich offenbar mündlich einig über einen Transfer des Stürmers.

Alejo Véliz (l.) wird offenbar Nachfolger von Harry Kane. © Imago

Der 19-Jährige soll in den nächsten Tagen seinen Medizincheck in London absolvieren und anschließend einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Unklar ist die Höhe der Ablöse, die Tottenham an Rosario Central überweisen muss. Laut Fabrizio Romano fließen 15 Millionen Euro nach Argentinien, durch Boni könnte die Summe aber noch steigen. Argentinische Medien hingegen berichten davon, dass der Vertrag von Véliz eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 14 Millionen Euro beinhaltet, die Tottenham zieht.

FC Bayern: Plötzlich Bewegung im Kane-Poker?

In der laufenden Saison kommt der argentinische U20-Nationalspieler auf 23 Einsätze, in denen er elf Tore erzielen konnte und ein weiteres vorbereitete. Véliz gilt als physisch starker Angreifer, der den Ball gut behaupten kann und effizient ist vor dem gegnerischen Gehäuse. Damit könnte er der optimale Nachfolger des abwanderungswilligen Kane sein.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Durch den sich anbahnenden Transfer von Alejo Véliz nach London könnte der Weg für Kane zum FC Bayern München endlich frei sein. Joe Lewis, Besitzer von Tottenham Hotspur, hatte zuletzt ein Machtwort gesprochen. Wie die englische Zeitung The Telegraph berichtete, drängt Lewis darauf, dass Präsident Levy den Torjäger verkauft, um nicht einen ablösefreien Abgang 2024 zu riskieren. Ein Kane-Transfer an die Säbener Straße rückt offenbar näher. (smr)