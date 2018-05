Trainer-Überraschung perfekt: Er ist der Wenger-Nachfolger

Der Spanier Unai Emery ist neuer Trainer des FC Arsenal London. Somit geht der Verein erstmals seit 22 Jahren mit einem neuen Trainer in die Saison.

London - Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat den Spanier Unai Emery (46) als Nachfolger für den langjährigen Teammanager Arsene Wenger verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch offiziell bekannt. Emery war zuletzt als Vorgänger von Thomas Tuchel zwei Jahre bei Paris St. Germain beschäftigt.

Der Baske hatte den französischen Meister und Pokalsieger in beiderseitigem Einvernehmen nach der Saison verlassen und damit den Weg für Dortmunds früheren Trainer Tuchel freigemacht, der am vergangenen Sonntag offiziell in Paris vorgestellt wurde. Mit dem spanischen Erstligisten FC Sevilla gewann Emery dreimal in Folge die Europa League (2014 bis 2016).

Bei den Gunners stehen die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi unter Vertrag, Per Mertesacker beendet zum 30. Juni seine aktive Karriere bei den Londonern. "Merte" bleibt Arsenal aber als Leiter des Nachwuchszentrums erhalten.

sid