Transfer-Finale in Dortmund: Steht Wechsel von BVB-Star heute noch bevor?

Von: Korbinian Kothny

Bekommt Borussia Dortmund Thorgan Hazard noch von der Gehaltsliste? Der Belgier wird mit einem Wechsel in seine Heimat in Verbindung gebracht.

Dortmund – Borussia Dortmund hat sich im Transfer-Finale mit Niclas Füllkrug nochmal prominent verstärkt. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison wechselte auf den letzten Drücker zu den Borussen – auch wenn das Debüt gegen den FC Heidenheim am Freitagabend gehörig in die Hose ging.

Thorgan Hazard Geboren: 29. März 1993 (Alter 30 Jahre), La Louvière, Belgien Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 7 Millionen Euro

Transfer-Fenster in Belgien noch bis Mitternacht geöffnet

Auch wenn das Transfer-Fenster in Deutschland seit Freitag geschlossen ist, sind die Kader-Planungen des Vize-Meisters noch nicht abgeschlossen. Der BVB würde demnach noch gerne einige Rotationsspieler abgeben. Heißeste Kandidaten: die Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard.

Ein Transfer innerhalb der europäischen Top-Ligen ist zwar nicht mehr möglich, in anderen Ligen sind die Transfer-Fenster allerdings noch geöffnet. So auch in Belgien: Die Vereine der Jupiler Pro League können am Mittwoch bis Mitternacht noch Spieler verpflichten.

Verlässt Thorgan Hazard noch Borussia Dortmund? © IMAGO/Blatterspiel

Schwierige Verhandlungen: Klubs und Spieler noch nicht einig

Und wie die Bild-Zeitung berichtet, befindet sich der belgische Top-Klub RSC Anderlecht seit mehreren Tagen in Gesprächen mit Thorgan Hazard. Der 30-jährige Offensivspieler war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an die PSV Eindhoven ausgeliehen und spielt auch nach seiner Rückkehr keine Hauptrolle in den Planungen von BVB-Coach Edin Terzić.

Hazard kam in der laufenden Spielzeit lediglich am ersten Spieltag zu einem Kurzeinsatz über sechs Minuten. Dennoch gestaltet sich ein Transfer des Belgiers schwierig. Sowohl Anderlecht und Hazard als auch die Vereine liegen bei ihren Vorstellungen noch auseinander.

Hazard als Allzweckwaffe bei Borussia Dortmund

Der Offensivspieler verdient dem Vernehmen nach bei den Borussen fünf Millionen Euro im Jahr und soll nicht zu großen Gehaltseinbußen bereit sein. Dennoch verhandeln alle drei Parteien weiter über einen Transfer.

Dortmund würde dann Hazard zwar von der Gehaltsliste bekommen, aber auch eine Allzweckwaffe verlieren. Der gelernte Offensivspieler stellte in der Vergangenheit auch immer wieder eine Alternative für die dünn besetzten Außenverteidiger-Positionen dar. (kk)