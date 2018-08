Tuchel holt ersten Titel mit PSG und eskaliert auf der Pressekonferenz total - Video

Thomas Tuchel feiert singend auf der Pressekonferenz den Supercup-Titel, seine Spieler feuern ihn an (r.).

Erster Titel für Thomas Tuchel als Trainer von Paris Saint-Germain. Der neue Trainer fertigte mit seinem Team die AS Monaco ab und gewann somit den französischen Supercup.

Shenzen - Mal diskutierte Thomas Tuchel mit den Unparteiischen, mal lächelte er entspannt - und zum Schluss strahlte er. Dem früheren Dortmunder und Mainzer Bundesliga-Trainer ist das Pflichtspiel-Debüt mit Paris Saint-Germain eindrucksvoll gelungen. Der französische Fußball-Meister und -Pokalsieger hat am Samstag zum sechsten Mal nacheinander den nationalen Supercup gewonnen. Im südchinesischen Shenzen setzte sich Tuchels Mannschaft mit 4:0 (2:0) gegen Vizemeister AS Monaco durch. Die Treffer erzielten der herausragende Argentinier Angel de Maria mit einem Doppelpack (33. Minute und 90.+2), Christopher Nkunku (40.) und Timothy Weah (67.). „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Tuchel im TV-Interview. „Das Talent der Mannschaft ist offensichtlich. Wir müssen aber noch einige Dinge zusammenfügen, im Angriff wie in der Abwehr.“

Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigte Tuchel zudem, dass in ihm ein echtes Feierbeist steckt. Als ihn sein Team überraschte, fing er an ins Mikrofon zu singen - angefeuert von den Spielern. Er gab den Gute-Laune-Song "Happy" von Pharrell Williams zum Besten und eskalierte zusammen mit seinen Akteuren beim Refrain. Sehr zur Freude natürlich der Journalisten, die das Ganze per Video festhielten.

La C1? Non le bizutage. pic.twitter.com/GkIH3NEXbP — Mathieu Faure (@matfaure) 4. August 2018

Superstar Neymar kam bei Paris in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. Das chinesische Publikum feierte ihn bei seiner Einwechslung. Das zuvor letzte Spiel für seinen Club, der ihn vor einem Jahr für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona geholt hatte, bestritt der Brasilianer vor fünf Monaten. Ein Haarriss im rechten Fuß setzte ihn lange außer Gefecht. Bei der WM war Neymar vornehmlich durch seine Schauspieleinlagen aufgefallen.

Buffon erhält Vorzug vor Trapp - Unsicherheiten in der PSG-Defensive

Tuchels Mannschaft, bei der der italienische Routinier Gianluigi Buffon und nicht der deutsche WM-Teilnehmer Kevin Trapp im Tor stand, präsentierte sich deutlich aktiver. Insbesondere di Maria setzte im Offensivspiel Akzente und überwand den früheren Wolfsburger Diego Benaglio im Tor der Monegassen mit einem direkt verwandelten Freistoß und beim Abschluss eines Konters in der Nachspielzeit. Einige Unsicherheiten in der Pariser Verteidigung zeigte Kapitän Thiago Silva, der wie Neymar und Marquinhos nach seinem WM-Urlaub gerade erst wieder zur Mannschaft gestoßen ist. Monaco baute im zweiten Abschnitt stark ab. Die Spieler aus dem Fürstentum fanden kaum noch in die Zweikämpfe.

+ Paris Saint-Germains Trainer Thomas Tuchel kann sich über den Gewinn des französischen Supercup freuen. © Mao Siqian Am kommenden Wochenende startet Tuchel mit einem Spiel im heimischen Prinzenpark gegen SM Caen in die Meisterschaft. Die Saisonvorbereitung verlief zuvor holprig. Im Rahmen des International Champions Cup hatte PSG zuletzt in Singapur mit 3:2 gegen Atlético Madrid gewonnen, davor aber gegen Bayern München und den FC Arsenal verloren. Im März hatte PSG den Meistertitel mit einem 7:1-Sieg gegen Monaco vorzeitig perfekt gemacht.

