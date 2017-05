Hammer: Champions League nicht mehr im Free-TV?

München - Das wäre ein echter TV-Hammer! Ab 2018 sollen keine Champions-League-Spiele mehr im Free TV zu sehen sein.

Offiziell laufen die Verhandlungen mit der UEFA um die Rechtevergabe zwar noch, die Ergebnisse sollen laut „Bild“ und „kicker“ aber bereits feststehen. Demnach sind nur Sky und der Streamingdienst DAZN bereit, gemeinsam die geforderte Summe von 600 Millionen Euro für die Übertragungsrechte der drei Spielzeiten von 2018/2019 bis 2020/2021 zu bezahlen.

Das ZDF soll bereits in der vergangenen Woche aus den Verhandlungen ausgestiegen sein. Mit einem Gebot von 70 Millionen Euro pro Saison sei man laut der Verantwortlichen an die absolute Schmerzgrenze gegangen. In der vergangenen Dreijahresperiode soll das Zweite 54 Millionen Euro pro Jahr für 17 Partien pro Saison bezahlt haben.

Für viele Zuschauer ist diese neue Entwicklung der Super-Gau. Denn damit wäre keine Champions-League-Partie mehr frei empfangbar. Einzige Ausnahme: Ein Finale mit deutscher Beteiligung. Das muss laut Rundfunk-Staatsvertrag frei übertragen werden. Dieses Kriterium könnte Sky erfüllen, da Sky Sport News HD bekanntlich frei empfangbar ist.

Diejenigen, die nicht auf die Champions League verzichten wollen, müssen demnach in die Tasche greifen. Sky und DAZN werden sich in Zukunft die Übertragungen wohl aufteilen …