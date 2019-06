Nach Frage von Dunja Hayali: Stefan Kuntz reagiert scharf – „Finde es wirklich nicht seriös, wenn ...“

In einem Interview mit ZDF-Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali zeigte sich U21-Trainer Stefan Kuntz verärgert. Grund war eine Frage zu möglichen Ambitionen.

Mainz - U21-Trainer Stefan Kuntz konterte Moderatorin Dunja Hayali im ZDF-Sportstudio. Die Frage, die die Journalistin ihm stellte, klang eigentlich ganz harmlos. Sie fragte den 56-Jährigen nach möglichen Ambitionen auf das Amt des Bundestrainers - allerdings wohl wissend, dass Kuntz solche Fragen nicht gerne hört: „Auch wenn Sie aus Respekt gegenüber Löw eigentlich nicht antworten wollen, ich weiß“, so die ZDF-Moderatorin.

U21-EM: Stefan Kuntz kontert Dunja Hayali im ZDF-Sportstudio: „Finde es wirklich nicht seriös, wenn ...“

Kuntz konterte: „Genau, Dunja, und ich weiß, dass Sie das am besten verstehen können, vor allem was es mit Respekt auf sich hat.“ Anschließend lobte er Bundestrainer Joachim Löw und fügte an: „Und ich finde es wirklich nicht seriös, wenn man über so eine Frage nachdenkt oder antwortet oder sie auch stellt.“

