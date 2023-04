Überraschende Aufstellung des FC Bayern in Mainz: Tuchel wirft Rotationsmaschine an

Von: Antonio José Riether

Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City geht es für den FC Bayern zum Auswärtsspiel nach Mainz. Das ist die Startelf der Münchner.

Update vom Samstag, 22. April, 14.30 Uhr: Die Mannschaftsaufstellung für das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 ist da. Thomas Müller, gegen Manchester City nur auf der Bank, ist zurück in der Anfangsformation, genauso wie Alphonso Davies. Ebenfalls neu dabei sind Josip Stanisic und Sadio Mané.

Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Cancelo, Goretzka, Kimmich, Davies - Musiala, Müller, Mané

Erstmeldung: München - Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach seiner Form. Im Auswärtsspiel am Samstagnachmittag in Mainz soll es nach drei sieglosen Pflichtspielen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis geben. Doch mit welcher Truppe geht Cheftrainer Thomas Tuchel in die Partie gegen seinen Ex-Klub? Die voraussichtliche Aufstellung des Rekordmeisters.

FC-Bayern-Aufstellung: Verteidiger Benjamin Pavard in Mainz gesperrt

Auch wenn Torhüter Yann Sommer nach dem Ausscheiden in der Champions League – besonders nach drei Gegentoren im Hinspiel – Kritik einstecken musste, führt aktuell kein Weg an ihm vorbei. Der Schweizer Nationalkeeper wird auch in Mainz wieder zwischen den Pfosten stehen.

Abgesehen von den beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández kann Tuchel aus dem Vollen schöpfen. „Wir erwarten alle im Training. Wenn nichts passiert, sind alle bereit“, kündigte er bei der Spieltags-PK am Freitagmittag an. Einzig Benjamin Pavard fällt nach seiner fünften Gelben Karte, die er sich gegen Hoffenheim einhandelte, für das Spiel in Mainz aus. Statt dem Franzosen wird mit hoher Sicherheit Joao Cancelo auf der rechten Abwehrseite beginnen.

FC Bayern in Mainz: Darf Goretzka nach mäßigem Auftritt gegen Manchester City starten?

Auf der linken Defensivseite wird Alphonso Davies wohl für Wirbel sorgen. In der Innenverteidigung wird das gewohnte Duo starten, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano sollen in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt wieder Selbstvertrauen tanken. Besonders Upamecano, der in beiden Partien gegen Manchester City nicht gut aussah, würde ein Spiel ohne Gegentor guttun.

Auch im Mittelfeld der Münchner könnte es einen Wechsel geben. Die gewohnte Achse bestehend aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka könnte zwar starten, jedoch zeigte Letzterer am Mittwochabend einige Aussetzer. Ein Einsatz ist zwar wahrscheinlich, möglicherweise könnte jedoch ein anderer zentraler Mittelfeldspieler zum Einsatz kommen. Ryan Gravenberch oder auch Jamal Musiala wären Kandidaten für die Position.

Thomas Tuchel wird wohl wieder auf Thomas Müller zurückgreifen. Gegen ManCity stand die FCB-Ikone zweimal nicht in der Startelf. © Ulrich Wagner/imago

FC Bayern: Thomas Müller kehrt in Mainz wohl in die Startaufstellung zurück

Musiala, der in der Champions League noch auf der Zehn beginnen durfte, würde wohl Platz für Thomas Müller machen. Tuchel hatte gegen City noch mit der Aussage überrascht, das Viertelfinal-Rückspiel sei „kein Thomas-Müller-Spiel“. Mainz könnte jedoch wieder eines sein, nicht nur, weil Tuchel bei der Pressekonferenz die Intensität und Motivation der Bayern-Ikone im Training betonte.

Auf den offensiven Flügelpositionen werden wohl wieder Leroy Sané und Kingsley Coman auflaufen. Sané zeigte zuletzt ansprechende Leistungen, ließ jedoch Effektivität und Kaltschnäuzigkeit vermissen. Coman gehörte am Mittwoch zu den besten Akteuren im roten Dress. Im Sturmzentrum darf Eric Maxim Choupo-Moting wohl ran, Tuchel hatte dem Nachwuchsangreifer Mathys Tel am Freitag klar die Rolle des Ersatzspielers zugeteilt.

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Joao Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting