Kuriose UEFA-Fünf-Jahres-Wertung: Deutschland in Saison 2022/2023 hinter Liechtenstein

Von: Patrick Freiwah

Siege für Bayern München, BVB und Co.: Deutschland belegt in dieser Saison Platz vier der Uefa-Fünf-Jahres-Wertung © MIS/Shutterstock/Imago, Bildmontage:tz.de

Die Bundesliga hat eine beachtliche Europacup-Woche hinter sich. Zu den Topligen gesellt sich in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA jedoch eine überraschende Nation.

Nyon/München - Durch fünf Siege in acht Partien hat Deutschland in der vergangenen Woche eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. In den drei Wettbewerben der UEFA haben lediglich Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln verloren, u. a. der FC Bayern und auch Borussia Dortmund konnten dagegen wertvolle Siege einstreichen, die der Bundesliga auch in der Fünf-Jahres-Wertung wertvolle Zähler einbringen.

Kurioses UEFA-Ranking: Bundesliga auf Platz vier - hinter Liechtenstein

Während die Bundesliga im Gesamtranking hinter England und Spanien nach wie vor Platz drei einnimmt, befinden sich die DFL-Klubs in der Saison 2022/2023 lediglich auf dem vierten Platz. Besser steht das kleine Fürstentum Liechtenstein auf Rang drei da! Wie kommt es zu dieser kuriosen Begebenheit?

Der FC Vaduz konnte sich als erster Klub aus Liechtenstein überhaupt für die Gruppenphase eines UEFA-Wettbewerbs qualifizieren und schaltete in den Playoffs der Europa Conference League gleich drei Konkurrenten aus. Da es sich um den einzigen Vertreter des Landes handelt, gewichten die sportlichen Erfolge im Ranking des europäischen Fußballverbandes schwer - und Liechtenstein freut sich über den derzeitigen Rang drei im UEFA-Ranking.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme, erwartungsgemäß verschiebt sich die Rangliste im weiteren Verlauf der Spielzeit. Abgerechnet wird am Saisonende, wenn es um die Verteilung der künftigen Europacupstarter je nach Mitgliedsverband geht. In dieser Saison sind gleich acht Bundesliga-Vereine in den Wettbewerben der UEFA aktiv. Aufgrund des Triumphzuges von Eintracht Frankfurt in der Europa League starten alleine in der Champions League fünf deutsche Vereine.

Fünf deutsche Klubs in der Champions League: Frankfurts Torwart Kevin Trapp (l.) gestikuliert neben Harry Kane von Tottenham. © Arne Dedert/dpa

Fünf-Jahres-Wertung der UEFA: Aktuelle Rangliste mit zwei Überraschungen

Neben Liechtenstein ist übrigens auch Belgien einer der Gewinner der bisherigen Spielzeit: Die Klubs FC Brügge (Gruppenerster und Gegner von Bayer Leverkusen) sowie Union St. Gilloise (Gruppenerster und Gegner von Union Berlin) gehen bislang ebenfalls erfolgreich auf Punktejagd, was sich im aktuellen Ranking mit Platz fünf niederschlägt:

Nation Punkte Saison 2022/2023 Punkte insgesamt 1. England 6857 93.427 2. Spanien 6714 83.141 3. Liechtenstein 6500 11.000 4. Deutschland 6125 71.481 5. Belgien 6000 34.000 6. Portugal 5833 49.549 7. Italien 5785 65.354 8. Niederlande 5500 51.900 9. Türkei 5400 25.700 10. Frankreich 5250 53.831

