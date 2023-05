BVB-Verteidiger vor Abschied? Er packt angeblich schon seine Sachen

Von: Antonio José Riether

Umzugskartons, Möbelpacker, auslaufender Vertrag – ein BVB-Profi scheint sich auf seinen baldigen Abschied aus Dortmund vorzubereiten.

Dortmund - Zum Saisonende werden bei vielen Bundesliga-Klubs die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt, vor allem personell. Auch bei Borussia Dortmund bahnen sich bereits Wechsel an, so werden im Sommertransferfenster wohl Neuzugänge vorgestellt werden, aber auch Spieler verabschiedet. Ein Verteidiger verlässt den BVB offenbar nach sieben Jahren – er wurde bereits mit Umzugskartons in Dortmund gesichtet.

Raphaël Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 in Le Blanc-Mesnil (Frankreich) Position: Linker Verteidiger Beim BVB seit: Juli 2016 Länderspiele: 63 (4 Tore) für Portugal

Borussia Dortmund: Raphael Guerreiro wohl vor Abschied im Sommer

Mit Raphael Guerreiro holte der BVB im Sommer 2016 nicht nur einen frisch gebackenen Europameister, sondern auch einen flexibel einsetzbaren Linksverteidiger mit Zug zum Tor. Für zwölf Millionen Euro kam der heute 29-Jährige vom FC Lorient aus der französischen Liga und unterzeichnete einen Vertrag bis 2020, den er später noch bis Sommer 2023 verlängerte. Diesen lässt der portugiesische Nationalspieler nun wahrscheinlich auslaufen.

Wie Sport1 berichtet, soll dem gebürtigen Franzosen ein Angebot des Vereins vorgelegen haben, der BVB wollte wohl mit ihm verlängern. Allerdings reagierte Guerreiro nicht auf die Offerte, die demnach bis heute unbeantwortet blieb. Nun will das Portal mit Berufung auf Mannschaftskreise erfahren haben, dass sich Guerreiro nach all den Jahren nach einem anderen Verein umsieht und Dortmund verlassen wird. Offenbar rechnen seine Kollegen mit einem Abgang.

Raphael Guerreiro: Verteidiger schon mit Umzugskartons gesichtet

Dazu passen auch die Fotos, die Sport1 vom Verteidiger veröffentlichte. Gemeinsam mit seiner Frau wurde er dabei beobachtet und fotografiert, wie er zusammengefaltete Umzugskartons in seinen grauen SUV transportierte. Dem Bericht nach sollen mehrere Fans Möbelpacker vor Guerreiros Haus am Phönixsee im Südosten der Stadt beobachtet haben.

Die Gründe für den Abschied des Außenverteidigers sind wohl sportlicher Natur, denn finanziell hätte er Sport1 zufolge wohl unter denselben Konditionen weiterarbeiten sollen. Guerreiro soll in Dortmund ein kolportiertes Jahresgehalt von fünf bis fünfeinhalb Millionen Euro verdienen.

BVB: Drei Profis verlassen Borussia Dortmund im Sommer sicher

Sein Stammplatz wäre ab kommender Saison allerdings in Gefahr, da sich der BVB aller Voraussicht nach mit dem Gladbacher Linksverteidiger Ramy Bensebaini verstärken wird. Mit Julian Ryerson wurde bereits im Winter ein Konkurrent auf der defensiven Außenbahn von Union Berlin verpflichtet. Beim BVB stehen mit Felix Passlack, der zum VfL Bochum wechselt, Mo Dahoud, den es wohl nach England zieht, und Nico Schulz bereits drei sichere Abgänge fest.

Für Guerreiro endet im Sommer also wohl ebenfalls eine lange Ära. In den letzten sieben Jahren absolvierte er 222 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, in denen er 39-mal treffen konnte und 50 weitere Tore seiner Teamkollegen vorbereitete. 2017 und 2021 gewann er mit dem BVB jeweils den DFB-Pokal. (ajr)