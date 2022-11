USA gegen Wales heute im Live-Ticker: Biden-Forderung vor Anpfiff - „Schockt sie alle“

FIFA WM 2022

Im zweiten Spiel in der Gruppe B bei der WM 2022 trifft die USA auf Wales. Wer kann den Engländern folgen? Die Partie im Live-Ticker.

USA – Wales -:- (-:-) Di., 20 Uhr

WM 2022: Biden-Forderung vor Anpfiff – „Schockt sie alle“

Superstar auf der Bank? Gareth Bale könnte bei Wales auf der Bank sitzen

Der Live-Ticker zum Spiel USA gegen Wales wird fortlaufend aktualisiert

USA - Wales -:- (-:-)

USA: - Wales: - Tore: -

München – Wenn die USA gegen Wales spielt, dann ist dies das zweite Spiel in der Gruppe B bei der WM 2022. Am Mittag hatte England den Iran klar besiegt. In diesem Spiel gab es ein politisches Statement, weil die Spieler aus dem Iran auf das Mitsingen der Hymne verzichteten.

+ USA gegen Wales im Live-Ticker: Biden-Forderung vor Anpfiff - „Schockt sie alle“ © IMAGO / ZUMA Wire / Agencia MexSport

Auch bei den US-Boys schwingt vor dem Auftakt ordentlich Politisches mit. Allerdings eher aus Motivationsgründen. Es ist direkt ein wichtiges Spiel für beide Nationen in einer spannenden Gruppe (Spielplan zur WM 2022).

WM 2022: USA gegen Wales im Live-Ticker - „Schockt sie alle“

Gregg Berhalter, Coach des Teams, schaute auf sein Smartphone und kündigte „Showtime“ an. „Seid ihr bereit?“, fragte der Trainer in die Runde. „Da steht POTUS“, sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.

Also war US-Präsident Joe Biden in der Leitung. „Coach, bring mich, ich bin bereit zu spielen“, eröffnete der 80 Jahre alte Biden bestens gelaunt das Gespräch. Damit es alle hören konnten, hatte Berhalter auf laut gestellt. Was auch dazu führte, dass Bidens Einsatzwunsch erstmal für große Erheiterung unter Spielern und Trainern sorgte.

WM 2022: USA gegen Wales im Live-Ticker – Biden mit Motavtionsrede

„Ich weiß, Jungs, ihr seid die Underdogs“, fuhr Biden dann fort, „aber ihr habt einige der besten Spieler der Welt in Eurer Mannschaft und ihr repräsentiert dieses Land. Ich weiß, ihr werdet alles geben. Also geht raus und schockt sie alle.“

Das ganze Land werde sie anfeuern. (smk/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO / ZUMA Wire / Agencia MexSport