Rolex weg: Barca-Star während des Spiels gegen Liverpool beklaut

Sein Team siegte - doch ein Barcelona-Star wurde am Champions-League-Spieltag trotzdem ärmer. Er wurde während des Spiels beklaut.

Barcelona - Die Punkte hat er eingesackt, die Räuber dafür seine Rolex: Arthur Melo (22) vom FC Barcelona wurde während des 3:0-Sieges seines Teams im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch beklaut.

Barca-Star Arthur Melo: Diebe stehlen Rolex und Juwelen

Melo saß 90 Minuten lang auf der Bank, während in sein Haus eingebrochen wurde. Die Diebe stahlen eine Rolex-Uhr und Juwelen - stießen aber auch auf Widerstand. Melos Bruder war vor Ort und wurde mit einem Messer und einem Schraubenzieher bedroht. Das berichten spanische Medien.

Die Marca berichtet dagegen, dass Melos Bruder im Stadion in Barcelona gewesen sein soll, ihm und der gesamten Familie soll es gut gehen. So oder so: Die katalanische Polizei ermittelt.

Barcelona-Spieler vom Pech verfolgt: Viele Diebstähle

Der spanische Topklub FC Barcelona hat in jüngster Vergangenheit öfter mit Diebstählen zu kämpfen gehabt. So sind Luis Suarez, Gerard Piqué, Jordi Alba, Felipe Coutinho und Kevin-Prince Boateng ebenfalls Opfer von Dieben geworden. Die Profis haben vom Verein die Weisung erhalten, aus Sicherheitsgründen keine Informationen über die Diebstähle an die Öffentlichkeit zu tragen.

Messi mit heftigem Vorwurf konfrontiert

Währenddessen gibt es nach dem Liverpool-Spiel Vorwürfe in Richtung Superstar Lionel Messi, der einmal mehr zum Star des Abends wurde und sein 600. Pflichtspieltor für Barca erzielte. Der Argentinier soll einen Gegenspieler geschlagen haben - damit er bestraft wird, wurde nun eine Online-Petition gestartet.

Ein ehemaliger Barcelona-Trainer hat indes seine Fühler womöglich nach Thomas Müller ausgestreckt. Der Bayern-Star ist mit seiner Position unzufrieden und könnte auf den Ruf von Pep Guardiola hören, dem Cheftrainer von Manchester City. Zuletzt musste Müller wieder einmal auf der ungeliebten Rechtsaußen-Position aushelfen.