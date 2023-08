Vereinsaktion „DFB-Punktespiel“ gestartet

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (r) und Sportdirektor Rudi Völler bei der Vorstellung der Vereinsaktion „DFB-Punktespiel“ in Hanau. © Arne Dedert/dpa

Auch der Amateurfußball soll für die Heim-EM 2024 fit gemacht werden. Der Deutsche Fußball-Bund, die 21 Landesverbände und die DFB EURO GmbH haben die bundesweite Vereinsaktion „DFB-Punktespiel“ zur Europameisterschaft im kommenden Jahr gestartet.

Hanau - Sie wollen die mehr als 24.000 Amateurclubs in Deutschland mit hilfreichen Angeboten in der Vereinsentwicklung unterstützen. „Wir freuen uns auf die Heim-EM im kommenden Jahr. Und wir wollen, dass sie für unsere Amateurvereine zu einem echten Gewinn wird“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Sportdirektor Rudi Völler sagte bei der Vorstellung des Projekts in seiner Geburtsstadt Hanau, er sei „ein Kind des Vereinsfußballs“ und wisse, dass die Basis auch für den Spitzensport eine große Rolle spiele, weil dort „alles anfängt“.

Hauptgewinn ist ein Event-Tag mit der DFB-Elf

Pro umgesetzter Maßnahme können die Clubs Punkte sammeln, die gegen Prämien eingelöst werden können. Als Hauptgewinn ist ein Event-Tag mit der deutschen Nationalmannschaft am DFB-Campus vorgesehen. Zudem steigen die Vereine mit zunehmender Punktezahl im Level auf. So gibt es beim Bronze-, Silber- und Gold-Status Garantiepreise wie ein Trainings- oder ein Technik-Paket zu gewinnen.

Ab 10. August können sich die Amateurclubs auf punktespiel.dfb.de offiziell registrieren. Umgesetzte Maßnahmen können sie rückwirkend bis zum 1. Juli 2023 geltend machen. Gesammelt werden die Punkte bis zum 31. Juli 2024. dpa