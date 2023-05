Tuchels Katastrophen-Bilanz beim FC Bayern: Zahlen zeigen bitteren Nagelsmann-Vergleich

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Thomas Tuchel weist als Trainer des FC Bayern eine erschreckende Bilanz auf. Die Zahlen decken den bitteren Vergleich mit Vorgänger Julian Nagelsmann auf.

München – Knapp zwei Monate ist Thomas Tuchel Trainer beim FC Bayern. Als Nachfolger von Ex-Coach Julian Nagelsmann sollte er die gefährdeten Saisonziele retten. Das Gegenteil ist eingetreten: Tuchel hat beim FC Bayern eine Katastrophen-Bilanz vorzuweisen, die Zahlen zeigen den bitteren Nagelsmann-Vergleich.

Saison 2022/23 Julian Nagelsmann Thomas Tuchel Pflichtspiele 37 11 Siege 27 5 Unentschieden 7 2 Niederlagen 3 4 Tore/Spiel 3,0 1,8 Gegentore/Spiel 0,9 1,5 Bundesliga-Punkte/Spiel 2,1 2,0

Nagelsmann war mit dem FC Bayern auf Triple-Kurs: Tuchel verspielt in wenigen Wochen wohl drei Titel

Am 25. März wurde Thomas Tuchel beim FC Bayern als Nachfolger des freigestellten Julian Nagelsmann, um den es nun süße Nachrichten gab, vorgestellt. Die Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic präsentierten den Krumbacher als Heilsbringer. Damals waren die Bayern noch in allen drei Wettbewerben aussichtsreich im Rennen, keine zwei Monate später ist die Realität in München eine ganz andere.

Tuchel startete zwar direkt mit einem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund und holte die Tabellenführung zurück, doch schon im zweiten Spiel war die erste Titelchance mit dem 1:2 gegen Freiburg und dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal dahin. Nach acht Siegen unter Nagelsmann folgte mit Tuchel gegen Manchester City (0:3, 1:1) der K.o. in der Champions League. Und auch die deutsche Meisterschaft hat der 49-Jährige mit den Bayern wohl vergeigt.

Thomas Tuchel blickt wohl neidisch auf die Bilanz von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. © Mladen Lackovic/osnapix/Imago

Tuchels Katastrophen-Bilanz beim FC Bayern: Zahlen zeigen bitteren Nagelsmann-Vergleich

Der deutsche Meistertitel gilt in München eigentlich als Selbstläufer, seit einem Jahrzehnt kennt die Schale nur die Bayern als Besitzer. Nach der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig und dem 3:0 der Dortmunder in Augsburg ist einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung futsch. Es war bereits die vierte Niederlage für Tuchel im elften Pflichtspiel als FCB-Trainer und damit schon eine mehr als unter Nagelsmann in 37 Partien in dieser Saison.

Tuchel gewann mit den Bayern nicht einmal die Hälfte der Spiele, fünf Siegen stehen eben vier Niederlagen sowie zwei Unentschieden gegenüber. Während Nagelsmann in der Saison 2022/23 in der Bundesliga einen Punkteschnitt von 2,1 aufweist, bringt es Tuchel lediglich auf zwei Zähler – insgesamt sogar nur 1,55 Punkte pro Spiel. Die Horror-Bilanz hat Gründe.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Tuchel kassiert mehr Pleiten als Nagelsmann – Bayern-Trainer in Erklärungsnot

Sowohl die Offensive als auch die Defensive weist schlechtere Werte auf. Während es unter Nagelsmann satte drei Tore im Schnitt in allen Partien dieser Saison waren, sind es unter Tuchel nur 1,8. Auf der anderen Seite mussten die Bayern mehr Gegentore hinnehmen. 1,5 Gegentreffer pro Spiel sind deutlich zu viel, unter Nagelsmann waren es noch ordentliche 0,9.

Während Nagelsmann nach schlechten Ergebnissen stets Lösungen parat hatte, scheint Tuchel bereits nach wenigen Wochen im Amt ratlos zu sein. „Ich habe keine Erklärung, wir kommen jetzt aus einer guten Phase. Ich sehe die Mannschaft trainieren, ich spüre die Energie, ich sehe den Spirit im Training. Und dann habe ich im Moment keine Erklärung, wie sowas passieren kann“, sagte Tuchel, der nach der Bayern-Pleite wütete: „Ich will gegen ein besseres Team verlieren“. (ck)