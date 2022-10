Verletzungschaos bei Müller - ist sogar die WM in Gefahr? Bericht enthüllt Details

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller fällt auch gegen Inter Mailand verletzungsbedingt aus - ihn plagen weiterhin Hüftprobleme. © IMAGO/Urbanandsport

Sind die Hüftprobleme von Thomas Müller schlimmer als gedacht? Einem Medienbericht zufolge könnte für den Offensivstar sogar die WM in Gefahr sein.

München - Es sind nicht die Wochen von Thomas Müller. Zunächst zwang ihn eine Corona-Infektion dazu, seine Teamkollegen von zu Hause aus anzufeuern. Anschließend machten ihm Rückenbeschwerden zu schaffen und er musste sein Comeback im Spiel gegen Viktoria Pilsen bereits nach einer knappen halben Stunde abbrechen und verpasste auch das Liga-Spiel gegen den SC Freiburg.

Gegen Hoffenheim war Müller ebenfalls nicht mit von der Partie - eine Magen-Darm-Erkrankung setzte ihn außer Gefecht. Und zu guter Letzt reihen sich aktuell Hüftprobleme in die facettenreiche Krankenakte des 33-Jährigen ein.

Müller genervt von Verletzungen: „Ist natürlich nicht zufriedenstellend, ganz klar“

Die Partie gegen Mainz am vergangenen Wochenende war bereits das vierte Liga-Spiel infolge, das Müller verletzt oder krankheitsbedingt verpasst. Für den in seiner bisherigen Karriere eigentlich verletzungsresistenten Offensivstar eine ungewöhnlich lange Ausfallzeit. Nach dem 6:2-Sieg gegen Mainz erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann, dass er Müller „mal eine Woche rausnehmen“ wird. Damit ist klar, dass der Weilheimer auch beim Spiel gegen Inter Mailand in der Champions League am Dienstag nicht im Bayern-Kader stehen wird.

„Ich bin es gewohnt, dass mein Körper funktioniert. Das tut er die letzten Wochen nur im Stop-and-Go-Modus. Ich stopsle halt gerade so rum. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend, ganz klar“, zeigte sich Müller nach dem Mainz-Match gegenüber dem kicker zerknirscht. Wann er endlich wieder auf dem Platz stehen wird, ist aktuell unklar. Seine Teilnahme an der WM 2022, die immerhin in rund drei Wochen startet, sei jedoch nicht in Gefahr, erklärte Müller am Wochenende bei Sport1. Sorgen, wonach Müller etwa tatsächlich das Turnier in Katar verpassen könnte, scheinen also unbegründet - oder doch nicht?

Müllers Verletzung schlimmer als erwartet? Ärztliche Untersuchungen sollen für Klarheit sorgen

Ein Bericht des Spiegels zeichnet nämlich ein ganz anderes Bild des Verletzungs-Chaos bei Müller. Demnach herrsche „große Sorge“, dass die Hüftprobleme womöglich für eine längere Ausfallzeit sorgen werden und auch hinter seiner WM-Teilnahme ein Fragezeichen steht.

Scheinbar sei die Verletzung von Müller auch Thema in der Kabine. Der Spiegel beruft sich hierbei auf interne Quellen. In den kommenden Wochen sollen weitere ärztliche Untersuchungen folgen. Erst dann könne eine genauere Prognose und Ausfallzeit genannt werden. Noch bleiben Müller ein paar Wochen, um komplett fit zu werden für die Weltmeisterschaft - beim FC Bayern wird man ihm die nötige Zeit einräumen. (kus)