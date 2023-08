VfB: Es lohnt sich nicht mehr, an Wunder zu glauben

Von: Niklas Noack

Teilen

Die VfB-Kolumne von BW24-Reporter Niklas Noack erscheint alle zwei Wochen. © BW24

In der Kolumne „Druck auf dem Kessel“ erklärt VfB-Reporter Niklas Noack, warum es sich in der Bundesliga nicht mehr lohnt, auf Wunder zu hoffen.

Mehr zum Thema VfB: Warum es sich nicht mehr lohnt, auf Wunder zu hoffen

Stuttgart - Die Schwaben grüßen von der Tabellenspitze. Diese kleine Überraschung nimmt VfB-Reporter Niklas Noack in seiner Kolumne bei BW24 zum Anlass, um aufzuführen, warum es sich nicht mehr lohnt, an Wunder in der Bundesliga zu hoffen.

Die neue Kolumne „Druck auf dem Kessel“ können Sie künftig alle zwei Wochen bei BW24 lesen.

Dem VfB Stuttgart ist der Saisonstart geglückt. Zunächst zogen die Schwaben nach einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die TSG Balingen in die zweite Runde des DFB-Pokals ein, bevor zum Start der Fußball-Bundesliga ein 5:0-Erfolg über den VfL Bochum folgte. Somit ist der VfB zum ersten Mal seit dem Saisonstart 2021/22 wieder Tabellenführer. Damals gewann Stuttgart 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth.