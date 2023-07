VfB-Star Sosa sehnt sich nach Spanien, aber: „Für mich ist es auch gar kein Problem, hierzubleiben“

Von: Niklas Noack

Teilen

Borna Sosa denkt weiterhin an einen Abschied vom VfB Stuttgart. © IMAGO/Cathrin MŸller

Madrid oder Barcelona? Im Trainingslager des VfB Stuttgart spricht Borna Sosa über seine Zukunft.

Neukirchen am Großvenediger/Stuttgart - Geht oder bleibt der Kroate? BW24 ist im Trainingslager des VfB Stuttgart dabei und verrät, was Borna Sosa über seine Zukunft gesagt hat.

Der kroatische Nationalspieler liebäugelte schon in den vergangenen Transferperioden mit einem Abgang aus Stuttgart. Zuletzt forcierte er im Winter seinen Wechsel, als er am Rande der WM in Katar sagte: „Natürlich will jeder Spieler vorankommen und seine Karriere weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass es nach der WM auch bei mir so sein wird.“

Bislang stehen die Interessenten beim VfB Stuttgart aber nicht Schlange, weshalb es gut möglich ist, dass Sosa auch in der anstehenden Saison das Trikot der Schwaben trägt.