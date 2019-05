Relegation im Live-Ticker: Giftiger Beginn in Stuttgart - Union will hoch

Im Relegations-Hinspiel trifft der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart auf den Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 0:0 (-:-)

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Gentner, Castro - Akolo, Didavi, Gonzalez - Donis VfB-Bank: Grahl - Aogo, Zuber, Esswein, Sosa, Gomez, Badstuber 1. FC Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Zulj, Prömel - Hartel, Andersson, Abdullahi FCU-Bank: Moser - Mees, Polter, Gogia, Rapp, Kroos, Lenz Tore: - Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

8. Minute: Stuttgart wird stärker. Über links setzt sich Akolo durch; seine Flanke segelt an Freund und Feind im Zentrum vorbei. Union merkt man nun eine gewisse Nervosität an.

7. Minute: Erster gefährlicher Abschluss der Partie! Stuttgart setzt energisch nach; Didavi findet Donis, der Gikiewicz allerdings vor keine größeren Probleme stellt - souveräne Fußabwehr des Polen.

5. Minute: Schon wieder Donis! Der flinke VfB-Angreifer platziert seinen Ellbogen in Friedrichs Gesicht. Größeren Schaden hat der Berliner Defensivmann nicht davon getragen, Dankert ermahnt Donis dennoch explizit.

4. Minute: Donis setzt im Zweikampf gegen Parensen die erste Duftmarke. Willkommen in der Relegation! Nach kurzer Rücksprache mit Schiedsrichter Dankert ist die Sache jedoch geklärt.

2. Minute: Erster Ballkontakt für Zieler. Der VfB-Schlussmann gerät beim ersten Annäherungsversuch der Gäste jedoch nicht in Bedrängnis. Seine Vorderleute sind in den ersten Sekunden der Partie um Kontrolle bemüht.

1. Minute: Der Ball rollt in Stuttgart! Die Hausherren in den weißen Trikots agieren im ersten Durchgang von links nach rechts.

Vorbericht: VfB Stuttgart und Union Berlin kreuzen in der Relegation die Klingen

19.59 Uhr: „Vollgas“: Nico Willig gibt eine halbe Stunde vor Anpfiff eine unmissverständliche Devise aus. Wann er Mario Gomez heute aufs Feld schicken wird, möchte sich der VfB-Interimscoach nicht entlocken lassen.

Unions Trainer Urs Fischer gibt sich vor dem Relegations-Kracher derweil ganz philosophisch: „Im zweiten Spiel weißt du, was im ersten geschehen ist.“ Für den Auftakt bei den Schwaben kündigt der Schweizer deshalb den einen oder anderen taktischen Kniff an.

19.46 Uhr: VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger ist heiß auf die Partie. Die entsprechende Euphorie wünscht sich der Ex-Nationalspieler auch auf den Rängen: „Die Fans haben uns die ganze Saison schon unterstützt. Heute wird ihre Rückendeckung für die Spieler besonders wichtig.“ Der VfB-Funktionär will die Anhänger in den beiden Relegations-Endspielen für ihr „Durchhaltevermögen“ belohnen.

Hitzelspergers Steilpass hat ein Fan ganz besonders gern aufgenommen. Mit „Magen und Seele“ will er sein Team heute zum Erfolg begleiten. Noch hat Twitter-User Fischkopp allerdings in der Küche zu tun - schließlich müssen die berüchtigten „Relegations-Spätzle“ zubereitet werden.

19.26 Uhr: Die Aufstellungen sind da - der VfB will es zunächst ohne Mario Gomez richten. An vorderster Front sollen heute die Jungspunde Donis und Gonzales für Furore sorgen. Auf weitere Überraschungen in seiner Startelf verzichtet Interimstrainer Willig. Auch Union-Coach Urs Fischer setzt bei der Zusammenstellung seiner Mannschaft auf bewährte Kräfte. Mit den offensivstarken Gogia und Polter hat der Schweizer wertvolle Joker in der Hinterhand.

16.30 Uhr: Auf wen setzen eigentlich die beiden Trainer im Relegations-Hinspiel? Erfahrung ist vermutlich nicht verkehrt, kommt es in dieser Partie doch vor allem auf die Nerven an. Wirklich relegationserfahren sind beim VfB Stuttgart vor allem Daniel Didavi und Mario Gomez.

Mittelfeldspieler Didavi muss zum dritten Mal in Folge „nachsitzen“. In den vergangenen beiden Jahren musste er mit dem VfL Wolfsburg in der Relegation ran.

Auch Gomez musste vor zwei Jahren mit den Wölfen gegen Eintracht Braunschweig die Nervenspiele bestreiten. Dabei bewies der ehemalige Nationalspieler aber, dass man auf ihn zählen kann. Im Hinspiel verwandelte er einen stritten Handelfmeter und sorgte so dafür, dass Wolfsburg letztlich die Klasse hielt.

Im heutigen Hinspiel droht dem Stürmer allerdings die Bank.

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei VfB Stuttgart gegen Union Berlin:

VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf (Badstuber), Insua (Aogo) - Gentner, Castro - Esswein, Didavi, Gonzalez - Donis (Gomez)

Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Zulj, Prömel - Mees, Andersson, Abdullahi

+++ Herzlich willkommen zum Relegations-Hinspiel der Bundesliga! Der VfB Stuttgart bekommt eine letzte Chance. Können sich die Schwaben gegen den 1. FC Union Berlin durchsetzen und somit die Klasse halten oder schaffen es die Hauptstädter erstmals in die Bundesliga?

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin: Bundesliga-Relegation im Live-Ticker

Stuttgart - Es geht um alles oder nichts. Der VfB Stuttgart bekommt die letzte Chance, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern. Die Schwaben treffen in zwei Relegationsspielen auf den Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Am Donnerstagabend kommt es zum Hinspiel in der ausverkauften Stuttgarter Mercedes-Benz Arena.

Der Andrang auf das Spiel hätte kaum größer sein können. Innerhalb weniger Stunden war das Heimspiel ausverkauft, ca. 60.000 Fans werden sich im Stadtteil Bad Cannstatt einfinden. Gerade dieser Fan-Support ist es, der am Ende den Unterschied ausmachen könnte. Das weiß auch VfB-Interimstrainer Nico Willig, der sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel* zu den Fans geäußert hat. Der Ausfall von „Signalspieler“ Andreas Beck müsste von „55.000 Signalspielern“ auf den Rängen kompensiert werden.

VfB Stuttgart mit „heißem Herz und kühlem Verstand“

„Es war vor allem auch für die Fans eine sehr schwierige Saison. Aber jetzt brauchen wir die Fans mehr denn je, die uns in jeglicher Form unterstützen und positiv nach vorne pushen“, so Willig, der den VfB zum Saisonabschluss auf dem 16. Tabellenplatz der Bundesliga hielt und nach der Relegation für den neuen Trainer Tim Walter weichen muss.

Gegen „Eisern Union“ fordert Willig den richtigen Mix aus Geduld und Risiko von seiner Mannschaft. Das Team solle mit einem „heißen Herz“ und „kühlem Verstand“ auftreten. „Es sind zwei Spiele, 180 Minuten, oder mehr. Die Vorfreude auf Donnerstag ist riesig. Aber die Relegation wird nicht nur in einem der beiden Spiele entschieden. Das müssen wir im Hinterkopf haben und strategisch an die Sache gehen.“

Dabei soll unter anderem Steven Zuber helfen, der nach seiner Verletzung zurück im Kader steht. Zu seiner Personalie äußerte sich Willig auf der PK gesondert. Das trifft auch auf Mario Gomez zu, dem Willig zutraut, den großen Retter des VfB zu geben. Auch wenn die Fans das offenbar etwas anders sehen.

1. FC Union Berlin hofft auf eine gute Ausgangslage

Auch bei Union Berlin ist die Vorfreude auf das Spiel groß. Der dritte Tabellenplatz in der zweiten Liga ist das beste Saisonabschluss-Ergebnis der Vereinsgeschichte und soll nun mit dem ersten Bundesliga-Aufstieg veredelt werden. Aus der Hauptstadt werden 5.000 Fans ins Schwabenland anreisen, im Stadion an der alten Försterei wird es außerdem ein Public-Viewing-Event geben.

Für den Schweizer Trainer Urs Fischer gilt es im Hinspiel, eine gute Ausgangslage zu schaffen. Im Rückspiel ginge es dann um Alles. „Wir werden versuchen, ein Resultat zu erarbeiten, das uns alle Möglichkeiten offenlässt. Daran zu glauben ist für mich das Entscheidende. Im Fußball gibt es immer wieder Überraschungen, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten“, so Fischer auf der Pressekonferenz.

Morgen bestreiten wir das erste Relegationsspiel für die Bundesliga in der Vereinsgeschichte ⚪ Die Saison ist jetzt schon richtig gut - Zeit, sie zu krönen. Den Vorbericht zur Partie gibt es hier https://t.co/pA67FnSw3g#VFBFCU #gibniemalsaufundglaubandich #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 22. Mai 2019

