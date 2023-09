VfB Stuttgart empfängt SC Freiburg: Hier können Sie das Spiel live verfolgen

Bundesliga

Am Samstag (2. September) empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Lesen Sie hier, wie Sie das Bundesliga-Duell heute live verfolgen können:

Der VfB Stuttgart will am Samstag gegen den SC Freiburg seinen zweiten Heimsieg im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison feiern. Am vergangenen Spieltag haben die Schwaben bei RB Leipzig deutlich mit 1:5 verloren.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg – SÜDWEST verrät Ihnen, wie Sie das Spiel am Samstag live im TV und Stream schauen können.

Anstoß in Stuttgart ist um 15:30 Uhr.

