VfB Stuttgart gastiert bei der TSG Hoffenheim – hier gibt es alle Infos zum Spiel

Von: Nils Wollenschläger

Sinsheim - Am Dienstagabend ist der VfB Stuttgart zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Lesen Sie hier, wie Sie das Bundesliga-Spiel live verfolgen können:

Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde gastiert der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart am Dienstagabend (24. Januar) bei der TSG Hoffenheim. Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 wollen die Schwaben in Sinsheim den ersten Sieg im neuen Jahr feiern.

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Spiel live verfolgen können.

Anstoß in der Sinsheimer PreZero Arena ist am Dienstag um 20:30 Uhr. (nwo)