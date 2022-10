VfB Stuttgart gegen BVB im Liveticker: Dan-Axel Zagadou wird im Duell mit seinem Ex-Klub zurückerwartet

Von: Niklas Noack

Dan-Axel Zagadou (r.) macht beim VfB Stuttgart auch mal den Mund auf. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart gastiert am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund. Alles dazu im Ticker.

Aufstellungen: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Zagadou wird zurückerwartet: Abwehrspieler soll Ex-Klub ärgern

Charaktertest: BVB steckt schon wieder in einer Ergebniskrise

Neues Selbstbewusstsein: VfB Stuttgart will beim BVB Aufwärtstrend fortsetzen

VfB Stuttgart zu Gast bei Borussia Dortmund: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham, Brandt - Malen, Modeste Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Silas, Mavropanos, Anton, Zagadou, Sosa - Endo, Millot, Ahamada - Führich, Guirassy Tore

VfB Stuttgart darf wieder auf Dan-Axel Zagadou hoffen

Im DFB-Pokal musste VfB-Interimstrainer Michael Wimmer noch auf Dan-Axel Zagadou verzichten, der an starken Kopfschmerzen litt. Bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund soll er aber einsatzbereit sein. Auch Konstantinos Mavropanos war nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung angeschlagen, saß aber gegen Bielefeld auf der Bank. In Dortmund dürfte der Grieche wieder in der Startelf stehen.

Borussia Dortmund steht mal wieder vor einem Charaktertest

Während die Schwaben sich Selbstvertrauen erarbeiteten, kriselt es bei Borussia Dortmund etwas. Zumindest wurde der Ton rauer, nachdem sich die Mannschaft von Edin Terzic gegen Union Berlin (0:2) beinahe chancenlos präsentierte. Derzeit steht der BVB nur auf dem achten Rang in der Bundesliga. Immerhin: Im Pokal gewann der BVB unter der Woche souverän mit 2:0 bei Hannover 96.

VfB Stuttgart geht die Partie bei Borussia Dortmund mit Selbstbewusstsein an

Dortmund/Stuttgart - Der VfB Stuttgart geht am Samstag (22. Oktober, 15.30 Uhr/Sky) mit Rückenwind ins Gastspiel bei Borussia Dortmund. Nach dem ersten Bundesligaerfolg gegen den VfL Bochum schmiss der VfB am Dienstag (19. Oktober) zudem Arminia Bielefeld eindrucksvoll mit 6:0 aus dem DFB-Pokal. Jetzt wollen die Schwaben vor 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park zeigen, dass sie auch mit einer Spitzenmannschaft mithalten können.