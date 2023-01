Warum VfB-Trainer Labbadia trotz Pleite zufrieden war: „Wenn die Leipziger Bank den Schiedsrichter anbettelt, dann...“

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Trainer Bruno Labbadia war gegen RB Leipzig mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. © Michael Taeger/IMAGO

Trotz der Niederlage gegen RB Leipzig war VfB-Trainer Bruno Labbadia durchaus zufrieden.

Stuttgart - BW24 verrät, was die Reaktion der Leipziger Bank mit der Einschätzung von VfB-Trainer Bruno Labbadia zu tun hat.

Stuttgart hatte sich am Freitagabend (27. Januar) trotz eines beherzten Auftritts bei RB Leipzig mit 1:2 geschlagen geben müssen. Beide Tore der Sachsen erzielte Dominik Szoboszlai. Für Stuttgart traf Chris Führich.

Aus der Englischen Woche geht der VfB somit nur mit zwei Punkten heraus, nachdem man gegen die TSG Hoffenheim (2:2) und den 1. FSV Mainz 05 (1:1) immerhin jeweils einen Zähler holte.

Am Dienstag (31. Januar, 18 Uhr/Sky) trifft der VfB im DFB-Pokal auf den SC Paderborn, bevor in der Bundesliga sonntags (4. Februar, 15.30 Uhr/DAZN) der SV Werder Bremen in der Mercedes-Benz Arena zu Gast ist.