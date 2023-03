VfB Stuttgart: Wendet sich die Mannschaft von Trainer Labbadia ab?

Von: Nadja Pohr

Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia

Obwohl der VfB Stuttgart am Tabellenende steht, muss Trainer Bruno Labbadia nicht um seinen Job fürchten. Allerdings kommen in der Mannschaft offenbar zunehmend Zweifel am 57-Jährigen auf.

Stuttgart - VfB-Trainer Bruno Labbadia hat aus zehn Bundesligaspielen nur sechs Punkte geholt. Die Schwaben stehen dadurch aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga und die Luft im Abstiegskampf wird immer dünner. BW24 berichtet, warum die Situation auch für Labbadia immer ungemütlicher wird.

Derweil meldeten sich auch die Ex-VfB-Profis und Club-Ikonen Hansi Müller und Karlheinz Förster zu Wort. Sie kritisieren vor allem die Transferpolitik, die zuletzt noch von Ex-Sportdirektor Sven Mislintat betrieben wurde. Der Kader sei total überschätzt, sagte Müller unter anderem.