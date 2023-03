VfB Stuttgart will FC Bayern München ärgern – alle Infos zum Bundesliga-Klassiker

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (4. März) den FC Bayern München. Hier finden Sie alle Infos zum Bundesliga-Klassiker, der in der Mercedes-Benz Arena steigt:

Der VfB Stuttgart steckt in der Bundesliga tief im Abstiegskampf. Zuletzt haben die Schwaben beim Tabellenletzten FC Schalke 04 verloren. Am Samstag geht es nun ausgerechnet gegen Rekordmeister FC Bayern München, der am vergangenen Spieltag das Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin klar für sich entschieden hat.

Anpfiff in der Mercedes-Benz Arena ist am Samstag um 18:30 Uhr. Die Partie wird nur von Pay-TV-Sender Sky live übertragen. (nwo)