VfB Stuttgart will gegen BVB überraschen: Alle Infos zur Bundesliga-Partie

Am Samstag

© Daniel Löb/dpa Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß.

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Alle Infos zum Spiel erhalten Sie hier:

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat zuletzt in der Bundesliga unter seinem neuen Trainer Sebastian Hoeneß zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Samstag (15. April) empfangen die Schwaben in der Mercedes-Benz Arena den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 gibt es alle Infos zur Begegnung.

Anstoß in Stuttgart ist um 15:30 Uhr. (mab)