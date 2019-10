DFB-Pokal im Live-Ticker: Kovac lässt seinen Top-Star auf der Bank

Der FC Bayern München muss am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum VfL Bochum. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

VfL Bochum - FC Bayern München -:- (-:-), Dienstag, 20 Uhr

VfL Bochum: Riemann - Celozzi, Decarli, Bella Kotchap, Danilo - Losilla, Tesche, C.-Y. Lee, Blum - Ganvoula, Zoller Bank: Drewes, Lorenz, Osei-Tutu, Eisfeld, Janelt, Maier, Pantovic, Weilandt, Wintzheimer FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, Thiago, Gnabry - Perisic Bank: Ulreich, Lewandowski, Coutinho, Cuisance, Dajaku, Müller, Alaba, Mai Tore: Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

19.48 Uhr: Ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber Sport1-Experte Stefan Effenberg hat gerade auf einen Sieg des FC Bayern getippt. Wir sind gespannt.

19.46 Uhr: „Wir gehen das seriös an“, so Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sport1-Mikro. Mit Gnabry, Perisic und Coman stünden Nationalspieler in der Startelf, die zeigen würden, wie ernst der FCB das Spiel nimmt.

19.26 Uhr: Lewandowskis heutiger Bank-Platz ist laut Kovac mit dem Stürmer abgesprochen. Er habe sich mit ihm auf eine kleine Pause geeinigt. Das sagte der FCB-Trainer am Mikro von Sky.

19.20 Uhr: Am Stammplatz von Joshua Kimmich gibt es nach wie vor nichts zu diskutieren. Auch heute darf der Nationalspieler von Anfang an auf dem Platz stehen. Dabei sollte er sich jedoch überlegen, wie oft er heute die Diskussion mit Schiri Robert Schröder suchen möchte. Das kommt nämlich nicht immer gut an. Ex-Schiri Babak Rafati kritisierte Kimmich nun für sein häufiges Fallen in internationalen Spielen und sprach dabei von einem „Maikäfer“.

19.17 Uhr: In den vergangenen Wochen stritten sich Thomas Müller und Philippe Coutinho um den Platz in der Startelf von Niko Kovac. Den nimmt heute Leon Goretka ein. In seiner Bochumer Heimat darf er nach seiner Sprunggelenksverletzung sein Comeback in der Anfangself des FC Bayern geben. Coutinho und Müller sitzen stattdessen auf der Bank.

19.06 Uhr: Auch David Alaba kommt vorerst nicht zum Einsatz. Für ihn spielt erneut Phonzie Davies auf der Position des Linksverteidigers.

19.02 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist raus und bringt eine Überraschung mit sich. Top-Stürmer und die momentane Lebensversicherung Robert Lewandowski wird offenbar geschont und sitzt erstmal auf der Bank. Stattdessen wird wohl Ivan Perisic stürmen.

18.47 Uhr: Auch Serge Gnabry hat sich vorab auf Instagram gemeldet und ein Story-Video von David Alaba gepostet. Darin tanzt der Linksverteidiger, während Gnabry im Hintergrund dezent lacht. Die Stimmung scheint im Bayern-Lager sehr gut zu sein. Jetzt müssen sie es nur noch auf den Platz bringen.

18.42 Uhr: Der FC Bayern ist am traditionsreichen Ruhrstadion angekommen. Die Gastgeber twitterten ein Foto des roten Mannschaftsbusses. „Willkommen #anneCastroper“, wird der Rekordmeister begrüßt.

18.02 Uhr: Auf wen setzt Bayern-Trainer Niko Kovac in der Startaufstellung gegen Bochum? Ein Ex-VfL-Profi könnte eine Chance von Beginn an erhalten. Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FCB für das Match am Dienstagabend.

17.41 Uhr: Bisschen über zwei Stunden dauert es noch, bis der Anpfiff ertönt. Nun hat Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf vermeldet, dass sie im Spiel gegen den FC Bayern München (23. November) mit einem besonderen Trikot auflaufen werden. Eine gezielte Provokation gegen den Rekordmeister?

Update vom 29. Oktober, 15.11 Uhr: Eine Personalie steht am Dienstagabend besonders im Fokus: Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern war einst für den VfL Bochum aktiv und kehrt heute in seine Heimat zurück.

Klar, dass er spielen möchte. Er richtete bereits einen Gruß an Trainer Niko Kovac, wie tz.de* berichtet. Außerdem gibt es beim FC Bayern Neuigkeiten zu Leroy Sané.

Gegen den Ex-Klub, gegen die Heimat - gilt heute für Hermann #Gerland und @leongoretzka_ auf FCB-Seite, bei uns für Manu #Wintzheimer, Stefano #Celozzi und Milos #Pantovic. Mit "Panto" haben wir uns vor #BOCFCB intensiv übers Pokalduell unterhalten.



➡️ https://t.co/UszwjBlIUp pic.twitter.com/91wPmy6cR3 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 29, 2019

Goretzka ist allerdings nicht der Einzige, für den es ein besonderes Duell ist. Hermann Gerland ist bei beiden Vereinen eine Legende, bei den Bochumern stehen mit Manuel Wintzheimer, Stefano Celozzi und Milos Pantovic drei ehemalige Münchner unter Vertrag.

Update vom 29. Oktober, 11.30 Uhr: Die Spannung steigt! Der FC Bayern München ist am Dienstagabend zu Gast beim VfL Bochum. Es ist das Duell David gegen Goliath im DFB-Pokal. Die Bayern müssen gewinnen, um ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

Abseits des Platzes gibt es währenddessen neue Gerüchte: Javi Martinez könnte offenbar in einen spektakulären Deal verwickelt werden. Kommt es zum irren Tausch mit Athletic Bilbao?

+++ Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Live-Ticker. Der FC Bayern München ist am Dienstag, 20 Uhr, zu Gast beim VfL Bochum. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. +++

Live-Ticker: FC Bayern München im DFB-Pokal beim VfL Bochum gefordert

Bochum - Keine Zeit zum Durchatmen für den FC Bayern München! Nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga über Union Berlin (Ticker hier zum Nachlesen) steht am Dienstagabend schon die nächste Aufgabe an. Die Bayern sind im DFB-Pokal gefordert - es geht gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

Ein besonderes Duell, nicht nur aufgrund der Fanfreundschaft zwischen VfL und FCB. Bayern-Star Leon Goretzka trifft auf seinen ehemaligen Verein, der Mittelfeldspieler wird wohl von Anfang an ran dürfen - das verkündete Bayern-Trainer Niko Kovac am Montag auf der Pressekonferenz, die tz.de* im Live-Ticker begleitete. Der Rest der Bayern-Aufstellung ist schon etwas kniffliger zu erraten.

Live-Ticker: VfL Bochum - FC Bayern München - Sensation im DFB-Pokal?

Bei den Bochumern hofft man natürlich auf die große Pokal-Sensation, beim Rekord-Champion wird man dagegen sehr danach bestrebt sein, es nicht ganz so spannend zu machen wie zuletzt. Gegen Union wackelten die Bayern, in der Defensive leistete man sich wieder den einen oder anderen Schnitzer. Nach den Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez ist das Personal dünn.

Greifen die Roten deshalb nochmal auf dem Transfermarkt an? Im Gespräch ist nun offenbar ein Spieler von Manchester City - allerdings einer für die Offensive. Auch die Gerüchte um Trainer Niko Kovac gehen weiter. Drei Nachfolger-Kandidaten werden gehandelt: Einer aus der Bundesliga, einer aus der Premier League und einer aus der niederländischen Eredivisie. Wo Sie das Spiel im TV verfolgen können, erfahren Sie bei tz.de*.

