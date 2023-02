Exklusive Einblicke: Schiedsrichter bei Spiel verkabelt und gefilmt

Von: Johannes Götze

Wie läuft die Vorbereitung für ein Hessenliga-Spiel für einen Schiedsrichter ab? Was wird auf dem Feld „erzählt“? Die vier Sportjournalismus-Studenten Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda, die an der Hochschule Ansbach studieren, haben dies für eine Projektarbeit untersucht, filmisch festgehalten und torgranate.de zur Verfügung gestellt.

Dabei hat das Quartett den osthessischen Schiedsrichter Carsten Dücker (TSG Mackenzell) zu einem Spiel in Dreieich begleitet. Dücker erklärt den Ablauf vor Ort und gewährt dank eines an seinem Trikot befestigten Mikrofons während des Spiels besondere Einblicke. Und, Spoiler, natürlich darf nach dem Spiel auch ein kühles Blondes nicht fehlen. Das Spiel stammt aus der vergangenen Saison. Mittlerweile hat der SC Hessen Dreieich seine Sportstätte aufgegeben, beheimatet ist dort nun die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt. Gegner des SC Hessen war seinerzeit der FSV Fernwald.

Video: Schiedsrichter bei Hessenliga-Spiel verkabelt und gefilmt

Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda setzten sich für ein Projekt an der Hochschule Ansbach ein ganzes Semester intensiv mit einem konkreten Thema auseinander: Fußball-Schiedsrichter in Deutschland. Dabei besuchten die vier Sportjournalismus-Studenten unter anderem zwei Bundesliga-Referees und sprachen mit DFB-Schiri-Boss Lutz Wagner über den Weg in den Profibereich.

Levi Regenfuß, Leonard Friedl, Dominic Dylka und Yannick Smuda haben das Video erstellt. © privat

Außerdem beleuchteten sie die Kehrseite der Medaille: Dylka, Smuda, Regenfuß und Friedl sammelten auch Meinungen und Erfahrungen zur Lage und Entwicklung im Amateur- und Nachwuchsbereich. Für ihr Projekt drehten sie mehrere exklusive TV-Reportagen, produzierten aufwendige Audio-Clips, verfassten interessante Interviews und stellten eine interaktive und komplexe crossmediale Webreportage auf die Beine.