Jochen Drees, Projektleiter Videoassistent beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat Ungenauigkeiten bei der umstrittenen kalibrierten Abseitslinie zugegeben.

München - "Die Tatsache, dass eine ungenaue Handhabung der Abseitslinien bei Athleten im Vollsprint zu verfälschten Ergebnissen führen kann, ist uns bewusst und wird jedem Video-Assistenten beim Training in Erinnerung gerufen", sagte Drees in der Mittwochsausgabe der Sport Bild. Die Videoassistenten würden demnach "wöchentlich in der Anwendung der Abseitslinie geschult".

In der Bundesliga hatte es zuletzt mehrere strittige Abseitsentscheidungen gegeben, die anhand der kalibrierten Linie entschieden worden waren. Dabei war eine Abseitsstellung auch im Standbild teilweise nur schwer zu erkennen.

So laufen die Schulungen für Video-Assis ab

Drees (48) erklärt, wie genau die Schulungen für die Videoassistenten ablaufen. "Dabei wird unter anderem im Rahmen der laufenden Schulungen an allen Arbeitsstationen dieselbe Szene aufgespielt, in welcher dann die Video-Assistenten die exakte Anwendung der Abseitslinien üben, sodass die übereinstimmenden Ergebnisse dann miteinander verglichen werden können", sagte er.

Im Dezember kam das Gerücht auf, dass der DFB ehemalige Fußball-Profis mit in die Video-Kabine nehmen will. Im Januar gab es dann wieder Neuigkeiten vom DFB, der ankündigte an einer Stelle nachbessern zu wollen.

SID