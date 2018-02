Vier West-Brom-Spieler sollen Taxi gestohlen haben

Der Premier-League-Club West Bromwich Albion hat Ermittlungen eingeleitet, weil vier Fußball-Profis während eines Trainingslagers in Spanien ein Taxi gestohlen haben sollen.

West Bromwich - Die Spieler Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore und Boaz Myhill würden nun die volle Härte der internen Disziplinarverfahren zu spüren bekommen, hieß es in einer Mitteilung am Freitagabend. Die vier Spieler sollen am Donnerstag in Barcelona ein Taxi vor einem Fast-Food-Restaurant gestohlen haben, wie die BBC unter Berufung auf die spanische Polizei berichtete. In einem offiziellen Statement auf der Vereinsseite haben sich die Spieler bereits für den Vorfall entschuldigt.

Sie seien nach ihrem Besuch in dem Restaurant mit dem Taxi ohne den Fahrer zurück zu ihrem Hotel gefahren. West Brom ist Tabellenletzter der Premier League und muss am Samstag im FA-Cup-Achtelfinale gegen den FC Southampton antreten.

dpa / cg