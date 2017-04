Warum der FC Bayern sogar vom Schiedsrichter profitierte

München/Madrid - Karl-Heinz Rummenigge schäumt. Trainer Carlo Ancelotti schäumt. Arturo Vidal schäumt. Die Bayern sind nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League nach zwei Niederlagen gegen Real Madrid immer noch sauer auf Schiedsrichter Viktor Kassai.

Der deutsche Meister sieht in den Entscheidungen des 41-jährigen erfahrenen FIFA-Referees aus Ungarn die Hauptursache für das Ausscheiden aus der Königsklasse. Dabei geht es vor allem um den Platzverweis für Vidal in der 84. Minute sowie um zwei Tore von Ronaldo in der Verlängerung.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat Doch wurden die Bayern wirklich vom Schiedsrichter benachteiligt? Hat der deutsche Rekordmeister wirklich gute Gründe für seine heftige Kritik, die sich zum Teil nahe und kurz unterhalb der Gürtellinie befindet? Oder kommt man bei der emotionsfreien Analyse einzelner Szenen möglicherweise zu einer völlig anderen Schlussfolgerung? In die Gesamtbewertung müssten dabei auch die beiden Strafstöße für den FC Bayern im Hin- und Rückspiel einfließen. Zudem die 2:1-Führung durch ein Real-Eigentor und die Positionierung von Robert Lewandowski zum Zeitpunkt des Treffers. Außerdem die Tatsache, wie der früh verwarnte Arturo Vidal über 84 Minuten zu Werke ging.

Von Marco Haase

