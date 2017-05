Warum der Druck für Manuel Gräfe kaum größer sein kann

Hamburg. Damals gelang dem HSV gegen den Karlsruher SC in der Relegation so gerade noch eben der Klassenerhalt – Schiedsrichter damals: Manuel Gräfe, der nach einem ominösen Freistoß-Pfiff im Mittelpunkt der Debatten stand.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Insofern hatten es Manuel Gräfe und seine Assistenten am Wochenende mit einer sehr schwierigen Begegnung zu tun, in welcher jede Bewegung des Schiedsrichter-Teams genauestens beobachtet wurde. Hinzu kam, dass sich in den deutlich mehr als 90 Minuten beide Mannschaften nichts schenkten, sondern äußerst hart zu Werke gingen: Es gab immerhin gut 35 Fouls und sieben Gelbe Karten.