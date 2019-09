TV-Guide: So seht Ihr Werder Bremen gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream

Ein ganz harter Brocken wartet am Samstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) auf die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt – Werder Bremen muss beim BVB antreten. So könnt Ihr die Partie live im TV und im Live-Stream sehen.

Bremen/Dortmund - Das Aufeinandertreffen am Samstag ist die 103. Bundesliga-Partie zwischen den beiden Teams - 41 Mal konnte Werder Bremen als Sieger vom Platz gehen (18 Unentschieden, 43 Niederlagen). Auswärts ist die Bilanz aus grün-weißer Sicht allerdings deutlich negativer: Von den 51 Partien beim BVB hat Werder nur zehn gewonnen (neun Unentschieden, 32 Niederlagen). Ein Mutmacher ist das definitiv nicht.

Der Unterstützung der eigenen Anhänger kann sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt allerdings sicher sein: 8500 Fans von Werder Bremen treten die Reise nach Dortmund an. Wir haben die Auswärtsfahrer-Tipps für Euch zusammengestellt.

Werder Bremen gegen den BVB live im Free-TV?

Wer das Spiel in entspannter Atmosphäre genießen möchte, dem sei die Union Bar und analoge DeichStube am Brommyplatz empfohlen. An DeichBier-Nachschub und Essen wird es nicht mangeln – einfach mal vorbeischauen!

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es Werder Bremen gegen den BVB nicht zu sehen geben – Sky überträgt wie gewohnt das Spiel um 18.30 Uhr live. Ihr braucht also ein Pay-TV-Abo, um das Spiel vom heimischen Sofa aus verfolgen zu können. Sky bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel über einen Live-Stream von SkyGo zu schauen. Andere Live-Streams, die Ihr kostenlos im Internet finden könnt, enthalten zumeist nervige Pop-Up-Werbung, haben eine schlechtere Ton- und Bildqualität und sind illegal. Lasst also lieber die Finger davon!

Alternativ stellen wir unseren DeichStube*-Liveticker für die Partie von Werder Bremen bei Borussia Dortmund zur Verfügung.

Mehr Werder Bremen im TV

„Das Aktuelle Sportstudio“ (ZDF, Samstag, 22.45 Uhr; Wiederholung am Sonntag, 2.15 Uhr) und der „NDR-Sportclub“ (NDR, Sonntag, 22.50 Uhr) zeigen Highlights des Spiels. Auch in „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ (WDR, Sonntag, 22.45 Uhr), im „Doppelpass“ (Sport1, Sonntag, 11.00 Uhr) und in „100% Bundesliga - Fußball bei Nitro“ (RTL Nitro, Montag, 22:15 Uhr) wird Werder Bremen thematisiert.

