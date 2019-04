DFB-Pokal im Live-Ticker: FC Bayern mit erster Großchance

Nach der Liga-Pleite bekommt es Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals erneut mit dem FC Bayern München zu tun. Alle Infos zum Spiel gibt es in unserem Live-Ticker.

Werder Bremen - FC Bayern München 0:0 (-:-), Mittwoch, 20.45 Uhr

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Möhwald, Klaasen, M. Eggestein - Osako, M. Kruse, Rashica FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Tore: - Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

20. Minute: Kurze Aufregung im Mittelfeld. Martínez läuft zum Ball, von hinten rutscht jedoch Klaasen heran und grätscht den Spanier um. Schreit nach der ersten Verwarnung des Spiels, die Zeitlupe zeigt jedoch, dass Klaasen auch den Ball spielt - keine gelbe Karte!

16. Minute: Die nächste Großchance für Bayern! Coman spielt von links flach in den Rückraum, dort rauscht Thomas Müller heran. Dessen Schuss muss eigentlich sitzen, doch Moisander bekommt da noch sein Knie dazwischen und verhindert die Führung des FC Bayern. Pavlenka wäre geschlagen gewesen.

10. Minute: Großchance für Bayern! Coman mit einem steilen Pass auf Alaba, der mit flacher Heringabe. Müller kommt im Fallen noch mit der linken Hacke an den Ball, der rollt jedoch knapp am Pfosten vorbei. Das wäre ein typischer Müller gewesen!

8. Minute: Gute Chance für Werder. Kruse schickt Möhwald im Zwei-gegen-Zwei, der lässt sich aber mit seiner Flanke zu viel Zeit, sodass die Bayernabwehr nachrücken kann. Rashica kommt dennoch an den Ball und kann auf Kruse ablegen, dessen Direktabnahme geht aber weit über das Tor.

7. Minute: Bayern kommt zum ersten Mal gut nach vorne, doch die Flanke von Coman stellt kein Problem für die Bremer Abwehr dar.

3. Minute: Werder versucht hier sein Glück und will wohl für eine frühe Entscheidung sorgen. Mit den lautstarken Fans im Hintergrund rennen die grün-weißen gegen die Bayern an.

2. Minute: Ballverlust der Bayern im Mittelfeld und ein schneller Konter der Werder. Doch die Hanseaten kommen nicht einmal bis zum Strafraum.

Der Ball rollt zwischen Werder Bremen und FC Bayern München

20.45 Uhr: Und da laufen die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. Der FC Bayern hat Anstoß und spielt von links nach rechts.

20.39 Uhr: Auch Niko Kovac ist nun um Interview, er verspricht Spannung für den heutigen Abend. „Das wird heute ein ganz anderes Spiel als die beiden Spiele in der Bundesliga. Das heute wird hier eine ganz schwere Aufgabe.“ Anschließend wird „Lebenslang grün-weiß“ im Weserstadion gespielt - eine der Werder-Hymnen.

20.37 Uhr: Eine Statistik die Werder Bremens Heimstärke mehr als unterstreicht: in den letzten 37 (!) Heimspielen im DFB-Pokal stets in die nächste Runde weiter. Allein 1988 gegen den späteren Titelgewinner Eintracht Frankfurt zog man den Kürzeren. Auch heute ist die Stimmung im Weserstadion wieder fantastisch. Das schreit nach einem spannenden Spiel!

20.35 Uhr: Beide Mannschaften sind noch einmal in der Kabine verschwunden. Noch 10 Minuten bis zum Anpfiff!

20.26 Uhr: Werder-Trainer Florian Kohfeldt nun im Interview. Seine Mannschaft werde sich auf keinen fall hinten reinstellen und auf Konter warten. „Wir warten auf die kleinen Momente, wo wir spielen, wo wir den Ball haben.“ Vor allem die Defensive lobt Kohfeldt: „Wir haben in München sehr gut gegen den Ball gespielt.“

19.52 Uhr: Im Weserstadion schient sich eine Choreografie anzubahnen. Das ganze Stadion scheint in grün-weiß getaucht zu sein. Ob der Gästeblock dagegen halten kann?

19.35 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist soeben bekannt geworden. Wie erwartet, spielen die beiden Weltmeister von 2014, Boateng und Hummels, in der Innenverteidigung, Süle ist wegen einer roten Karte gesperrt. Im Mittelfeld baut Trainer Niko Kovac auf sein spanisches Duo aus Martínez und Thiago. Auf den Flügeln spielen ebenfalls erwartet Kingsley Coman und Serge Gnabry, Müller soll Lewandowski im Sturm unterstützen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern. Wir berichten vom Schlager-Duell im Live-Ticker.

Bremen empfängt FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale: Hält die Mega-Heimserie?

München - Am Mittwoch empfängt Werder Bremen den FC Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale zum Schlager-Duell des Wettbewerbs. Einige unterhaltsame Fußball-Schlachten haben die beiden Teams bereits in ihrer gemeinsamen Geschichte ausgefochten. Nun steht das nächste Nord-Süd-Duell an. In der Bundesliga gewann der FCB zuletzt mit 1:0 - und damit die vergangenen 17 Spiele in der Liga. Niko Kovac warnte trotzdem* bei der jüngsten Pressekonferenz vor dem Gegner.

Bei Bremen liegen die Hoffnungen auf der tollen Serie, dass sie eigentlich in jedem Spiel trafen - bis eben am vergangenen Wochenende. Mitverantwortlich dafür: Tor-Maschine Max Kruse. Doch im Pokal droht der Kapitän auszufallen, wie die Kollegen von deichstube.de berichten. Um gegen den Rekordpokalsieger aus München weiterzukommen, braucht der SVW auch wieder einen starken Jiri Pavlenka zwischen den Pfosten*.

Ein gutes Omen für die Werderaner könnte sein, dass sie seit 1988 vor heimischer Kulisse im Pokal ungeschlagen sind. Eine Mega-Serie, die aus Bremen-Sicht nicht reißen soll. Allerdings gewann der Rekordmeister sieben der acht Begegnungen in diesem Wettbewerb.

Alle News und Hintergrund-Infos lesen Sie auch im Countdown-Ticker von tz.de*.

ank

*deichstube.de und tz.de sind Teile des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks