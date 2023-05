Schmidts Traumtor bringt nichts ein: Werder Bremen verliert knapp gegen den FC Bayern

Werder-Niederlage im Weserstadion

+ © gumzemedia Niklas Schmidt erzielte bei der 1:2-Niederlage des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München ein Traumtor. © gumzemedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Björn Knips schließen

Weitere schließen

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Spiel am 31. Spieltag gegen den FC Bayern München mit 1:2 (0:0) verloren. Der Spielbericht der DeichStube.

Bremen – Die gute Nachricht hatte es bereits vor dem Anstoß gegeben. Aufgrund der Ergebnisse von den anderen Plätzen war klar, dass der SV Werder Bremen auch nach dem 31. Spieltag weiterhin mindestens sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben würde. Vielmehr Positives gab der Samstag für die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner unter dem Strich jedoch nicht mehr her – trotz eines mehr als ordentlichen Auftritts gegen den FC Bayern München. Vor eigenem Publikum kassierten die Bremer nach großem Kampf eine knappe 1:2 (0:0)-Niederlage, die einen unrühmlichen Bundesligarekord bedeutete. 27 Spiele am Stück ist Werder nun bereits ohne Sieg gegen den Rekordmeister. Mit einem Heimerfolg hätte sich Werder den vorzeitigen Klassenerhalt sichern können. Nun wurde die Entscheidung vertagt.

Werder Bremen verliert gegen FC Bayern, aber Trainer Ole Werner findet Auftritt „sehr, sehr positiv“

„Der Auftritt der Mannschaft war heute sehr, sehr positiv. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und sind im Laufe des Spiels immer mutiger geworden im eigenen Ballbesitz“, hielt Werner fest. Und betonte: „Das Einzige, was du brauchst, um die Bayern zu schlagen, das wir heute nicht hatten, war die Effektivität vor dem gegnerischen Tor.“

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage des SV Werder Bremen beim FC Schalke 04 hatte Trainer Ole Werner seine Anfangsformation auf zwei Positionen umgestellt. Für Milos Veljkovic rückte Amos Pieper auf die rechte Seite der Dreierkette, während Romano Schmid überraschend anstelle von Maximilian Philipp stürmte. Für den Österreicher war es der erste Startelf-Einsatz seit Anfang April. „Romano hat unter der Woche im Training viel Energie gezeigt und ist von den uns aktuell zur Verfügung stehenden Spielern der Schnellste. Das wollen wir nutzen“, erklärte Werner kurz vor dem Anstoß am Sky-Mikrofon.

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Christian Groß vergibt dicke Chance zur Führung

Trotz dieses Plans war es zunächst erwartungsgemäß der ersatzgeschwächte FC Bayern, die Takt und Tempo des Spiels vorgaben und bereits nach sieben Minuten zur ersten Chance durch Ex-Werder-Profi Serge Gnabry kamen. Der Rekordmeister agierte enorm druckvoll, allerdings ohne sich dabei ein großes Chancenplus herauszuspielen. Zwar musste Werder-Torhüter Jiri Pavlenka einen Kopfball von Benjamin Pavard aus kurzer Distanz entschärfen (20.), danach waren es jedoch die Gastgeber, die offensiv für Aufsehen sorgten. Zunächst verpasste Mitchell Weiser eine flache Hereingabe von Schmid im Strafraum, als er versuchte, den Ball spektakulär mit der Hacke aufs Tor zu bringen (34.). Nur wenig später setzte dann Christian Groß ein Ausrufezeichen: Werder Bremens Sechser ließ Pavard gekonnt ins Leere grätschen, schoss aus bester Position mit seinem schwächeren linken Fuß jedoch über das Tor (35.).

Angesichts der Chancenverteilung ging das Unentschieden zur Pause zwischen der schwächsten Heim- und der besten Auswärtsmannschaft der Bundesliga in Ordnung. Die Bayern waren zwar das dominantere Team gewesen und hatten bis zum Strafraum gefällig kombiniert, dann aber kaum Lücken gefunden. Auch aus dem klaren Eckballverhältnis von 8:0 hatten die Gäste kein Kapital schlagen können, was das Bremer Lager nicht unberechtigt auf die Überraschung hoffen ließ.

Werder Bremen verliert knapp gegen FC Bayern München: Serge Gnabry und Leroy Sané treffen

Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte Werder Bremen dann beinahe für den Paukenschlag gesorgt: Nach schöner Vorarbeit von Weiser wurde ein Abschluss von Marvin Ducksch gerade noch geblockt (48.). Auf der Gegenseite verpasste Gnabry kurz darauf zunächst per Seitfallzieher den Ball, Sekunden später war es dann Groß, der vor dem Nationalspieler rettete (50.). Das Spiel fand auch weiterhin fast ausschließlich in der Bremer Hälfte statt, allerdings setzte Werder offensiv den einen oder anderen Nadelstich, was von Zeit zu Zeit für Entlastung sorgte. Nach 62 Minuten war es dann trotzdem passiert: Der FC Bayern lag in Führung. Nach einer Flanke von Sadio Mané hatte Niklas Stark im Sechzehner das Duell mit Jamal Musiala verloren, dessen Vorlage Serge Gnabry überlegt zum 1:0 nutzte. Ein Tor wie ein Türöffner, denn kurz darauf machten der Tabellenführer alles klar. Nach Zuspiel von Noussair Mazraoui erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Leroy Sané auf 2:0 (72.). „Du musst einfach ein Tor schießen und in Führung gehen gegen die Bayern, wenn du es so gut verteidigst“, haderte Werder-Profi Leonardo Bittencourt - und hielt fest: „Wenn sie erstmal das 1:0 machen, wird es schwieriger.“

Werder Bremen stemmte sich in der verbleibenden Spielzeit weiter nach Kräften dagegen – und wurde dafür belohnt. Nach Vorarbeit von Veljkovic sorgte der eingewechselte Niklas Schmidt per Traumtor aus der Distanz für den Anschluss – 1:2 (87.). Danach versuchten die Hausherren noch einmal alles, rannten während der fünfminütigen Nachspielzeit immer wieder an, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Am kommenden Sonntag geht es für Werder Bremen nun ab 17.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten RB Leipzig weiter. Für Trainer Werner und sein Team die nächste Gelegenheit, in Sachen Klassenerhalt Fakten zu schaffen. Auf die Frage, ob Werder am Ende über dem Strich stehen werde, sagte der 35-Jährige: „Davon bin ich überzeugt.“ (dco/kni) Schon gelesen? Werder Bremen frustriert, aber „wir können trotzdem stolz sein“: Stimmen zur Niederlage gegen den FC Bayern München!

SV Werder Bremen: Pavlenka – Pieper (54. Veljkovic), Stark, Friedl – Weiser, Groß (77. Gruev), Jung (77. Buchanan) – Bittencourt, Stage – Schmid, Ducksch (77. Buchanan)

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Lest den Spielverlauf im Live-Ticker nach

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Topspiel im Weserstadion - alles live im Live-Ticker der DeichStube. Der Endstand ist 2:1 für Bayern München.

<<< LIVETICKER AKTUALISIEREN >>>

20.28 Uhr: Damit verabschiedet sich euer Tickermann für heute. Die Kollegen übernehmen nun mit der gewohnt umfangreichen Berichterstattung. Bis zum nächsten Mal!

20.26 Uhr: Ärgerlich. Werder hätte sich hier einen Punkt sicherlich verdient gehabt, vor allem nach einer tollen ersten Halbzeit, in der Weiser und Groß per Doppelchance kurz vorm 1:0 waren (34./35.). Trotzdem: Die Bayern waren tonangebend und hatten die wesentlich größeren Spielanteile, in Durchgang zwei auch noch das klare Chancenplus und durch den Ex-Bremer Gnabry (62.) und Sané (72.) letztlich die entscheidenden Männer in ihren Reihen. Trotzdem: Die Leistung war angesichts der hohen Hürde im Spiel gegen den Rekordmeister ordentlich, was sich auch im Traumtor-Anschlusstreffer von Schmidt manifestiert hat (87.). Das Tor allerdings kam zu spät. Gegen Leipzig hat Werder nächste Woche Sonntag nun den nächsten Matchball auf den Klassenerhalt.

20.24 Uhr: Das war es. Bayern München gewinnt knapp mit 2:1 im Weserstadion.

90.+4: Jetzt setzt sich Werder vorne in Bayerns Hälfte fest. Ein Offensivfoul von Stage beendet diese Phase.

90.+4: Gruev holt mit viel Einsatz einen Einwurf für Werder raus!

90.+3: Die Bälle werden bei Werder immer höher und immer länger.

90.+1: Schmidt foult Musiala an der rechten Außenlinie. Die Bayern lassen sich Zeit bei der Ausführung des Freistoßes.

90.+1: Die 90 Minuten sind rum, aber es gibt noch einmal fünf Minuten oben drauf!

90. Min: Es läuft die letzte reguläre Spielminute, Friedl foult Müller.

89. Min: Jetzt probiert es auch Buchanan aus der zweiten Reihe, aber deutlich drüber. Aber das Weserstadion ist da, die Messe ist hier noch nicht gelesen!

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Niklas Schmidt verkürzt per Traumtor!

87. Min: Was für ein Ding! Schmidt hat vor dem Tor Platz, viel Platz. Aus mindestens 25 Metern zieht er einfach mal ab und haut das Ding ohne Abwehrchance rechts oben in den Winkel!

87. Min: TOOOOOR für Werder! Schmidt verkürzt, nur noch 1:2!

85. Min: Da hat nicht viel gefehlt bis zum Anschlusstreffer! Schmidt spielt einen überlegten Ball von rechts auf die linke Seite. Buchanan nimmt die Kugel auf und geht im Strafraum ins Dribbling, kommt aber nicht durch. Der Ball springt zu Stage, der aus zehn Metern halblinks die lange Ecke anvisiert, aber knapp verzieht.

82. Min: Letzter Wechsel bei Werder. Bittencourt macht Platz für Schmidt.

80. Min: Wie bis jetzt immer: ohne Gefahr.

79. Min: Hatten wir schon lange nicht mehr: Ecke für die Bayern.

78. Min: Stark mit einer perfekten Grätsche gegen den rechts durchgestarteten Sané. Trifft er den Ball nicht, ist Sané durch, dann hätte es möglicherweise wieder gescheppert.

77. Min: Das war die letzte Aktion von Ducksch, der etwas unrund lief. Er, Jung und Groß haben Feierabend, dafür nun Gruev, Buchanan und Philipp nun mit von der Partie.

76. Min: Da hat nicht viel gefehlt! Den Eckball führt Werder kurz aus, Ducksch hat den Ball und schlenzt vom linken Sechzehner-Eck auf die lange Ecke. Hauchzart streicht das Spielgerät am Winkel vorbei.

75. Min: Bittencourt mit einem technisch schwierigen Volley aus 20 Metern, der wird zum Eckball abgeblockt.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Leroy Sané macht wohl den Deckel drauf

72. Min: Der Angriff ist so einfach wie schön ausgepielt: Mazraoui treibt rechts den Ball. Jung steht ein bisschen zu weit außen und macht damit den Passweg auf, da ihm Sané im Rücken davoneilt. Der Nationalspieler nimmt den Ball an und schlenzt ihn aus spitzem Winkel flach links ins lange Eck.

72. Min: Das zweite Tor für Bayern. Sané veredelt einen schönen Angriff zum 2:0.

70. Min: Szenenapplaus für Groß, der gegen de Ligt an der rechten Außenbahn einen Einwurf rausholt.

69. Min: Schmid wird am Sechzehner angespielt und wischt den Ball mit dem Außenrist zu Weiser, der aus 16 Meter zum Abschluss kommt – drüber.

66. Min: Ducksch wird links geschickt und probiert es mit einem hohen Ball, aber Yann Sommer fängt den Ball mit langen Armen auf.

64. Min: Die Gäste aus München wechseln. Gravenberch verlässt den Platz, Coman ebenfalls, Müller und Sané nun im Spiel.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Serge Gnabry knackt den Werder-Riegel

62. Min: Mané hat links zu viel Platz und flankt den Ball in die Mitte. In der Mitte kommt Musiala an den Ball und schließt ab, wird aber geblockt. Hinter ihm steht Gnabry, zu dem die Kugel springt, und der schießt aus fünf Metern ein.

62. Min: Tor für Bayern. Gnabry trifft zum 1:0.

61. Min: Werder scheint gut auf die ruhenden Bälle eingestellt zu sein, auch der wird nicht gefährlich. Die Bayern aber bleiben im Ballbesitz.

60. Min: Kimmich köpft Stark an, es gibt wieder Eckball.

60. Min: Freistoß Bayern rechts auf Höhe der Eckfahne.

58. Min: Schmid setzt sich im Zweikampf durch und gibt links raus auf Ducksch. Der hebt den Kopf und sieht in der Mitte Weiser, aber der Ball ist nicht perfekt gespielt, sodass Weiser keinen Druck hinter seinen eingegrätschten Abschluss aus 13 Metern bekommt. Der Ball kullert rechts am Tor vorbei.

56. Min: Mazraoui schickt Gnabry zur Grundlinie runter. Dort sieht der deutsche Nationalspieler in der Mitte Mané und bringt die Kugel rein, aber der Senegalese verzieht knapp.

55. Min: Bittencourt verfolgt Kimmich im Bayern-Strafraum. Einen Schubser später wird er von Schiri Dingert zum Raport bestellt.

54. Min: Und dieser Tritt ist folgenschwer: Humpelnd verlässt Pieper das Feld. Für ihn kommt Veljkovic.

52. Min: Amos Pieper liegt im Strafraum, das Spiel ist unterbrochen. Gnabry ist ihm auf den Fuß getreten.

51. Min: Keine Gefahr bei der Ecke.

50. Min: Doppelchance für die Bayern! Kimmich flankt von rechts auf den völlig freien Gnabry, der es mit einem Fallrückzieher versucht, aber den Ball nicht trifft. Mané hält die Kugel am Leben, bringt sie von der Grundlinie wieder an den Fünfer, aber dort grätscht Groß den Ball in höchster Not zur Ecke.

49. Min: Rauch hängt über dem Werder-Strafraum, die Bayern-Fans haben offensichtlich auch Pyrotechnik mitgebracht.

48. Min: Weiser wieder mit der nächsten tollen Aktion, macht rechts einen Ball mit der Brust fest und spielt dann in den Rücken der Bayern-Abwehr auf Ducksch, der aus 16 Metern schießt, aber abgeblockt wird.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Die zweite Halbzeit läuft

47. Min: Die Werder spielt jetzt auf die Ostkurve, vielleicht setzt das ja noch mal zusätzliche Kräfte frei.

46. Min: Das Spiel läuft wieder!

19.33 Uhr: Die Teams kehren zurück auf den Platz, offenbar ohne Wechsel.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Keine Tore zur Halbzeitpause im Weserstadion

19.20 Uhr: Das ist doch mittlerweile recht ordentlich. Werder steht wie von Trainer Ole Werner gefordert sehr kompakt und macht die Partie für Bayern zu einem Geduldsspiel. Zwar hatten die Gäste durch Gnabry (7.) und Pavard (21.) die ersten beiden guten Gelegenheiten, aber nach Chancen hat Werder mittlerweile ausgeglichen: Weiser (34.) und Groß (35.) hatten hervorrangende Einschussmöglichkeiten. In diesem Spiel ist tatsächlich alles drin!

19.18 Uhr: Und dann ist Halbzeitpause!

45.+1: Daraus entsteht ein Konter. Ducksch bekommt den Ball, dreht sich um sich, aber dann übersieht er den rechts frei durchgestarteten Bittencourt. Der Alternativpass auf Schmid ist schwierig und wird abgefangen.

45.+1: Noch einmal Eckball für Bayern München.

44. Min: Weiser im Zusammmenspiel mit Ducksch, aber der zuletzt so treffsichere Stürmer rechnet bei seinem Passversuch damit, dass Weiser durchstartet. Das tut der Empfänger nicht, der Ball ist bei den Bayern.

43. Min: Jetzt wieder die Bayern. Mané und Gnabry kombinieren sich in den Sechzehner, aber Stark kratzt den Ball vor Gnabry von der Grundlinie und klärt ins Seitenaus.

40. Min: Konter Werder, der Ball kommt zu Ducksch. Dessen Annahme ist zwar nicht gut, aber legt den Ball auf Stage, der gegen Pavard und Mazraoui ins direkte Duell und anschließend zu Boden geht, aber ein Foul war das eher nicht.

39. Min: Mané mit einer Linksflanke auf Gnabry, aber Stark ist dazwischen.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Mitchell Weiser und Christian Groß mit Doppel-Großchance!

38. Min: Nach den ersten sehr einseitigen 25, 30 Minuten wird Werder hier langsam mutig, kommt immer häufiger in die Hälfte der Bayern und hat einige Ballkontakte in Strafraumnähe.

35. Min: Und direkt die nächste Großchance hinterher! Groß zeigt, dass er mehr kann als nur abzuräumen, als er am Sechzehner Pavard mit einer schicken Bewegung aussteigen lässt und dann in hervorragender Abschlussposition ist! Er zeigt aber auch, dass er kein Torjäger ist und knallt das Leder mittig über den Kasten. Dennoch: Werder ist da, Werder ist drin, Werder ist gefährlich!

34. Min: Riesending von Weiser! Werder hält einen Angriff mit viel Einsatz am Leben. Bittencourt spielt rechts raus auf Schmid, der den Ball scharf in den Rückraum Richtung Fünfer bringt und dort Weiser findet, der völlig frei aber den Ball nicht trifft!

31. Min: Die siebte Bayern-Ecke, und auch die führt zu keinem nennenswerten Erfolg.

29. Min: Das ganze Weserstadion schreit „Schieß!“, als der Ball vorm Sechzehner zu Groß springt. Der kommt dem nach, aber wird abgeblockt. Aus dem resultierenden Konter springt für die Bayern immerhin eine Gelbe Karte gegen Friedl raus, der Musiala taktisch foult.

29. Min: Der erste Torabschluss für Werder! Erst ist es wieder Weiser, der mit viel Einsatz den Angriff initiiert und die Bayern vor Probleme stellt. Der Ball landet in der zweiten Reihe bei Bittencourt, der es mit einem Dropkick probiert, aber Yann Sommer nimmt den Ball locker auf.

27. Min: Nächste Offensivaktion der Bayern, Cancelo zieht links in den Strafraum und geht Richtung Fünfer, aber wird dort mit vereinten Werder-Kräften an der Hereingabe gehindert.

26. Min: Jetzt mal Werder: Weiser zieht rechts in den Strafraum, verliert dort zwar den Ball, aber Werder holt ihn sich auf der linken Seite zurück. Einen Seitenwechsel später bringt Bittencourt die Kugel in den Strafraum und sucht Ducksch, findet ihn aber nicht.

24. Min: Die Bayern spielen sich munter durchs Mittelfeld. Mazraoui legt im Strafraum raus auf Coman, dem aber der Ball über den Spann rutscht. Abstoß.

23. Min: Weiser mit einer starken Grätsche im eigenen Strafraum Strafraum gegen Cancelo.

22. Min: Und wieder keine Gefahr fürs Werder-Tor.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Jiri Pavlenka rettet gegen Benjamin Pavard

22. Min: In der Folge entwickelt sich ein Konter, den Bittencourt aber mit einem schlechten Hereingabe beendet. Im Gegenzug kassiert Werder die sechste Ecke.

21. Min: Erste richtig dicke Chance für die Bayern! Den fälligen Freistoß bringt Kimmich vors Tor, wo sich Pavard hochschraubt und vollkommen frei aufs Tor köpft, aber Pavlenka ist da!

20. Min: Musiala legt sich links den Ball stark vor und geht an Pieper vorbei. Der greift beherzt zu und sieht für dieses Halten die Gelbe Karte.

19. Min: Keine Gefahr, da Pavlenka den zweiten Ball von Kimmich wegfischt.

18. Min: Bayern gibt die Kugel einfach nicht her. Es gibt den nächsten Eckball.

16. Min: Nach einem Tritt von Cancelo gegen Bittencourt liegt Letzterer auf dem Boden und hält sich die Ferse. Cancelo bekommt die Gelbe Karte.

14. Min: Die Stimmung ist auf jeden Fall erstklassig, das Weserstadion versucht alles, um den Grün-Weißen ein wenig von der Last eines solchen Spiels abzunehmen.

13. Min: Wie groß der Druck der Münchner ist, verdeutlich der Szenenapplaus, den Marvin Ducksch gerade bekommt: Er läuft gegen Coman einen Ball zum Abstoß an der eigenen Grundlinie ab.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Viel Bayern-Druck in der Anfangsphase

12. Min: Werder klärt, aber die Bayern bleiben im Ballbesitz.

12. Min: Und die nächste Ecke für Bayern. Werder kommt nicht aus dem Sechzehner raus.

10. Min: Die Ecke bekommt Werder geklärt, aber Cancelo hält den Ball für Bayern im Spiel und spielt einen überragenden Diagonalball nach rechts zu Kimmich. Der hebt die Kugel an den langen Pfosten, aber dort klärt Pieper gegen Sané zur Ecke. Die wird dann nicht gefährlich.

10. Min: Coman zieht rechts in den Strafraum und sucht das Eins-gegen-eins gegen Jung, holt aber nur eine Ecke raus.

9. Min: Ach ja: Werder spielt in grünen Trikots mit der Ostkurve zunächst im Rücken, die Bayern sind schwarz gekleidet.

7. Min: Musiala steckt den Ball durch zu Gnabry. Der Ex-Bremer taucht links vor Pavlenka auf, bekommt den Ball aber aus kurzer Distanz und spitzem Winkel nicht am Keeper vorbei. Es gibt Ecke, aber die bringt nichts ein.

6. Min: Mazraoui zieht rechts die Linie runter und flankt nach innen. Dort kommt Musiala an den Ball, aber weiß sich nur mit einem Foul zu helfen.

6. Min: Cancelo versucht es mit einem Diagonalball, aber den fängt Pavlenka locker auf.

5. Min: Bayern bekommt die Situation ohne Probleme geklärt.

4. Min: Werder versucht es mit Kombinationsspiel. Friedl legt sich den Ball an Pavard vorbei, der lässt das Bein stehen – Freistoß.

3. Min: Und wieder Mané, diesmal mit einer Flanke ins Toraus.

3. Min: Mané mit einem Fehlpass ins Seitenaus.

1. Min: Friedl versucht es mal mit einem Tempovorstoß, wird aber im Mittelfeld abgefangen.

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München: Das Spiel im Weserstadion läuft!

1. Min: Hier zieht noch Rauch über den Platz, die Werder-Fans hatten eine kleine Choreografie vorbereitet.

1. Min: Das Spiel läuft, Bremen stößt an!

18.30 Uhr: Die Kapitäne Marco Friedl und Joshua Kimmich stehen zur Seitenwahl bereit.

18.29 Uhr: ... und da kommen sie!

18.28 Uhr: Die Teams stehen im Spielertunnel bereit, alle haben Bock – wir auch!

18.22 Uhr: Auf die Tabelle haben wir zwar schon kurz geblickt, aber der Vollständigkeit halber: Werder braucht einen Sieg, um die letzten Abstiegssorgen zu vertreiben. Dann wäre der Vorsprung bei nur noch neun zu vergebenen Punkten auf den Relegationsplatz zehn Punkte. Die Bayern brauchen den Sieg, um gegenüber Dortmund im Titelkampf vorzulegen. Der BVB empfängt morgen Abend den VfL Wolfsburg. Der Vorsprung des FCB beträgt einen Punkt und 21 Tore.

18.14 Uhr: Wir blicken auf die aktuelle Form beider Teams. Der FC Bayern hat aus den vergangenen drei Partien „nur“ vier Punkte und damit auch nur einen mehr als Werder geholt. Ab dann geht die Schere aber deutlich auseinander. Die Grün-Weißen haben aus acht Spielen zuletzt nur einmal drei Punkte geholt. Die Bayern haben im selben Zeitraum 16 Zähler gesammelt.

18.10 Uhr: Die Rückkehr von Romano Schmid in die Startelf erklärt Ole Werner folgendermaßen: „Romano hat richtig Energie im Training gehabt.“ Er sei neben Dinkci der schnellste Offensivakteur. Apropos Offensiveakteur: Die Frage, ob Niclas Füllkrug überhaupt noch mal für Werder auf dem Platz stehen wird, bügelt Werner lächelnd ab: „Ich gehe davon aus.“

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München – Ole Werner: „Es braucht einen besonderen Tag“

18.07 Uhr: SVW-Coach Ole Werner gibt am Sky-Mikrofon Einblicke in sein Seelenleben. An einem besonderen Abend sei im Weserstadion „alles möglich“. Taktisch hat er folgenden Plan: Erst mal werde es darum gehen, eine „gute Kompaktheit“ an den Tag zu legen. Er pocht auf Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft. Aber: „Es braucht einen besonderen Tag. Wenn die Tür ein bisschen auf ist, müssen wir mit einer Top-Leistung da sein.“

18.00 Uhr: Ebenfalls kein Hoffnungsbringer ist der Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle. Werder die schwächste Heimmannschaft mit nur 16 Punkten aus 15 Spielen. Die Bayern stehen mit 27 Punkten aus ebenfalls 15 Spielen ganz oben in der Auswärtstabelle.

17.56 Uhr: Die Gesamtbilanz beider Vereine ist – wenig überraschend – deutlich positiv für den Rekordmeister. 70 Spiele gewann der FC Bayern, 28-mal siegte Werder. 26 Partien fanden keinen Sieger. Wenn man mal vom 1:1 in München im November 2020 absieht, haben die Münchner 24 von den jüngsten 25 Spielen gewonnen. Werder wartet mittlerweile seit 31 Spielen und knapp 15 Jahren auf einen Sieg. Zuletzt jubelte Bremen am 20. September 2008 beim legendären 5:2 in München.

17.50 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Christian Dingert. Der hat Werder zuletzt beim 1:1 im Heimspiel gegen Nürnberg vergangenes Jahr gepfiffen. Auch die Begegnung Werder gegen Bayern hat er bereits zweimal geleitet: 2018 verlor Werder daheim knapp mit 1:2, im Jahr 2016 war das Auswärtsspiel in München eine klare Sache: 6:0 hieß es seinerzeit für die Bayern. Ihm assistieren Benedikt Kempkes und Timo Gerach, Vierter Offizieller ist Max Burda. Der VAR heißt Pascal Müller, an seiner Seite sitzt Markus Sinn.

17.43 Uhr: Aber natürlich ist es erst mal gut, dass Stuttgart auf dem Abstiegs-Relegationsplatz keine Punkte gesammelt hat. So kann Werder den Abstand mindestens halten.

17.36 Uhr: Die meisten Partien des laufenden Spieltags sind rum. Im Tabellenkeller gewinnt Hertha BSC Berlin mit 2:1 gegen Stuttgart, Hoffenheim schlägt Frankfurt 3:1, Augsburg jubelt gegen Union (1:0) und bereits gestern hat Schalke in letzter Sekunde gegen Mainz mit 3:2 gewonnen. Einzig Bochum geht, neben Stuttgart, nach einem 0:2 gegen Mönchengladbach ohne Punkte vom Platz. Die Ergebnisse setzen Werder wieder ein bisschen mehr unter Druck, auch wenn natürlich ganz, ganz viel schiefgehen müsste, damit Bremen noch mal in akute Abstiegsnot gerät. Mit einem Sieg heute gegen die Bayern wäre auch rechnerisch alles klar.

17.27 Uhr: Auf der Gegenseite natürlich die mit Stars von internationalem Format gespickte Elf der von Thomas Tuchel trainierten Bayern. Das dürfte folgendermaßen aussehen: Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Gravenberch – Coman, Musiala, Mane – Gnabry. Auf der Bank nicht minder klangvolle Namen: Ulreich (ET), Sané, Sarr, Blind, Müller, Tel, Morrison, Pavlovic, Ibrahimovic.

17.25 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da! Wir beginnen natürlich mit Werder. Ole Werner hat sich heute für folgende Startelf entschieden: Pavlenka – Pieper, Stark, Friedl – Weiser, Groß, Jung – Bittencourt, Stage – Schmid und Ducksch. Zum ersten Mal seit Längerem sind damit Amos Pieper und Romano Schmid wieder von Anfang an dabei. Auf der Ersatzbank sitzen Zetterer (ET), Veljkovic, Philipp, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Gruev, Mbom und Chiarodia.

17.17 Uhr: Moin aus der DeichStube! Heute empfängt der SV Werder Bremen zum 31. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga niemand Geringeres als den Rekordmeister FC Bayern München im Weserstadion. Ein Spiel, in dem die von Ole Werner trainierten Gastgeber eigentlich nur gewinnen können – oder?

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Bayern München. Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 18.30 Uhr, der Live-Ticker startet gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München - der Vorbericht:

Leiden vermeiden: Werder Bremen will gegen den FC Bayern München endlich mal wieder etwas reißen

Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) den FC Bayern München im Wohninvest Weserstadion. Gelingt den Grün-Weißen eine Überraschung gegen den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga? Der Vorbericht der DeichStube.

Der Arbeitstag begann mit einem Ständchen. Nicht für irgendwen, sondern für den Cheftrainer des SV Werder Bremen. Schließlich hat Ole Werner am Donnerstag seinen 35. Geburtstag gefeiert. Und so probierten sich seine Spieler auf dem Trainingsplatz erst einmal an einer kleinen Gesangseinlage. Wesentlich schwieriger ist die Herausforderung, die sie am Samstag um 18.30 Uhr (im DeichStube-Liveticker) erwartet. Irgendwie sollen sie es schaffen, den FC Bayern München zu bezwingen. Endlich mal wieder.

Seit mehr als 14 Jahren haben genau das diverse Mannschaften des SV Werder Bremen versucht, sie alle sind daran gescheitert. Bleibt der Rekordmeister nun auch im 27. Duell in Folge ungeschlagen, wäre das ein neuer Bundesligarekord. Einer, auf den an der Weser wirklich niemand scharf ist. Manch Dauerkartenbesitzer kündigt da bereits teils scherzhaft, teils ernstgemeint einen Verzicht auf den nächsten leidvollen Besuch eines Heimspiels gegen den FC Bayern München an. Ole Werner empfiehlt aber, auch dieses Mal ins abermals ausverkaufte Wohninvest Weserstadion zu kommen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Live-Ticker: Ole Werner fordert Team auf, griffig und unangenehm zu sein

„Es wäre sehr ärgerlich, wenn es doch mal anders kommt und er dann ausgerechnet an dem Tag nicht da war“, meint Ole Werner lächelnd. „Der Fußball ist auch deshalb so beliebt, weil es immer diese Geschichten gibt. Es ist klar, dass wenn du als Aufsteiger gegen eine internationale Topmannschaft wie die Bayern spielst, vorher nicht allzu viele auf dich setzen. Trotzdem kannst du immer in eine Position kommen, bei der am Ende mit ein bisschen Glück etwas geht. Das müssen wir aber mit unserer eigenen Leistung erst einmal hinbekommen“, sagt der Coach des SV Werder Bremen, der gegen die Bayern auf Toptorjäger Niclas Füllkrug verzichten muss.

Wie genau das eigene Auftreten gegen den FC Bayern München ausschauen soll, hat Ole Werner genau vor Augen: „Wir müssen als Mannschaft griffig und unangenehm sein, unsere Chance dort suchen, wo es der Gegner vielleicht auch zulässt“, sagt der Cheftrainer des SV Werder Bremen. „Für uns kommt es auf die Grundlagen des Fußballs an: Kompaktheit, Zweikampfführung, das gegenseitige Unterstützen. Aber selbst wenn du das zu 100 Prozent machst, wird es Situationen geben, in denen eine Mannschaft mit dieser Qualität trotzdem Lösungen hat. Da ist es dann wichtig, eine gewisse mentale Stabilität zu haben.“ Was fraglos leichter gesagt ist als getan – wenngleich die Bremer in dieser Saison schon häufiger bewiesen haben, dass sie Rückschläge verkraften können. Allerdings haben sie auch schon ein paar zu viele davon kassiert. Tabellarisch ist die Ausgangslage mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz aber weiterhin verhältnismäßig angenehm.

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Liveticker: Letzter Bremer Heimsieg gelang im Oktober 2006

Clemens Fritz, heutiger Leiter Profifußball beim SV Werder Bremen, war noch als Aktiver dabei, als die Grün-Weißen letztmals vor eigenem Anhang gegen den FC Bayern München gewannen. Das ist sogar noch ein bisschen länger her als der Beginn der jetzigen Schreckensserie. Am 21. Oktober 2006 gab es einen begeisternden 3:1-Erfolg, bei dem nicht nur Publikumsliebling Diego traf, sondern ein gewisser Pierre Womé auch noch ein überaus sehenswertes Freistoßtor erzielte. Ganz präsent sind die Bilder in Fritz‘ Gedächtnis nicht mehr. „Ich habe ehrlicherweise eher weniger gute Erinnerungen an die Spiele gegen die Bayern“, gibt er zu. Aber er weiß natürlich, was alles zusammenkommen muss, damit die schier übermächtigen Münchener tatsächlich überrumpelt werden können. „Du brauchst einen guten Tag, musst über deine Leistungsgrenze hinausgehen“, zählt der 42-Jährige auf. „Du musst mutig spielen und dir etwas zutrauen – dann kannst du auch die Bayern schlagen.“

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München aussehen!

Beim Branchenprimus lief bekanntlich zuletzt nicht alles rund. Es gab das Aus im DFB-Pokal, später auch in der Champions League. Vorher war der Trainer schon getauscht worden, statt Julian Nagelsmann hat inzwischen Thomas Tuchel das Kommando. In der Liga gab es zwar zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Schlusslicht Hertha BSC, doch zuvor zeigte der FC Bayern München Schwächen gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1) und den FSV Mainz 05 (1:3). Bietet der Spitzenreiter aktuell also tatsächlich etwas mehr Angriffsfläche als sonst? „Es ist immer schwierig, wenn man bei solch einer Mannschaft über Schwächen spricht“, betont Ole Werner. „Wenn wir darüber sprechen, dass sie in Mainz verloren haben, dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass sie nach einer halben Stunde eigentlich 3:0 oder 4:0 hätten führen müssen. Ähnlich war es gegen Hoffenheim. Wir werden auch darauf angewiesen sein, dass der Gegner nicht seinen effektivsten Tag hat. Aber dafür werden wir auch etwas tun müssen“, so der Trainer des SV Werder Bremen.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München live im TV und im Livestream!

Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Live-Ticker: Die Bremer kassierten zuletzt immer mindestens zwei Gegentore

Vor allem muss der SV Werder Bremen Tore verhindern. In den vergangenen acht Partien gab es stets mindestens zwei Gegentreffer, was nicht gerade das beste Omen für die Partie gegen die Bayern ist. Die Null zu halten, erscheint da fast ausgeschlossen. „Es ist möglich, aber nicht einfach“, weiß Werner, der in diesem Zusammenhang abermals auf die Grundtugenden des Fußballs hinweist. Damit es vielleicht tatsächlich etwas wird mit einem in positiver Hinsicht besonderen Spiel gegen den großen FC Bayern München. „Ich erinnere mich an Pokalfinals zwischen beiden Vereinen und auch daran, dass Werder mal in München die Meisterschale gewonnen“, sagt er. „Aber das ist sehr lange her.“ Letzteres sogar satte 19 Jahre, um genau zu sein. Der junge Ole Werner hatte da vier Tage zuvor gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert. (mbü)