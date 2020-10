Werder-Testspiel gegen den FC St. Pauli: Trainer Kohfeldt sortiert Mittelfeld ohne Davy Klaassen erstmals neu

Werder testet in der Länderspiel-Pause

+ © gumzmedia Der SV Werder Bremen bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den FC St. Pauli: Maximilian Eggestein dürfte im neu-formierten Mittelfeld der Bremer besonders gefordert sein. © gumzmedia

Nach dem guten Start in die neue Bundesliga-Saison mit sechs Punkten aus den ersten drei Partien nutzt der SV Werder Bremen die aktuelle Länderspiele-Pause, damit sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt weiter einspielen kann: Am Mittwoch gastiert der Zweitligist FC St. Pauli ab 17.00 Uhr für ein Testspiel im Stadion „Platz 11“, Zuschauer sind in der Coronapandemie nicht zugelassen.