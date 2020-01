Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Live-Ticker: die Aufstellungen sind da!

Der SV Werder Bremen empfängt am Sonntag die TSG 1899 Hoffenheim im Weserstadion. Verfolgt das Bundesliga-Spiel im Live-Ticker der DeichStube*.

15.02 Uhr: Heute wird mal wieder viel auf Werder Rashica ankommen. Die Bremer Lebensversicherung ist nicht ohne Grund der Topscorer. Ihm in die Karten spielen dürfte die Konteranfälligkeit der Gäste.

14.53 Uhr: Noch sind die Mannschaften dabei sich auf Betriebstemperatur zu bringen und wärmen sich auf dem Spielfeld auf.

14.47 Uhr: Besonders motiviert sollte Winter-Neuzugang Kevin Vogt sein. Unter TSG-Coach Schreuder in Ungnade gefallen, will die Leihgabe es sicherlich seinem eigentlichen Club zeigen.

14.45 Uhr: Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung haben die Grün-Weißen schon zum Rückrundenauftakt in Düsseldorf genommen. Dort setzte man sich mit 1:0 durch und hat wichtige drei Punkte gesammelt. Um nicht tiefer im Abstiegssumpf zu versinken, sollte heute unbedingt der nächste Dreier folgen.

14.43 Uhr: Nichtsdestotrotz: Heute ist endlich mal wieder Zeit für einen Sieg. Schließlich sind die Bremer seit sechs Bundesligaspielen zuhause ohne Sieg. Diese Serie darf heute ruhig enden.

14.38 Uhr: Für Statistikliebhaber haben wir den Direktvergleich der beiden Teams herausgesucht. 23-Mal sind die Grün-Weißen mittlerweile auf die TSG in der Bundesliga getroffen. 10-Mal haben sie den Platz als Sieger verlassen und 9-Mal wurden die Punkte geteilt. Lediglich in vier Begegnungen konnte sich Hoffenheim durchsetzen. Aber wenn wir uns die jüngere Vergangenheit vors Auge führen, müssen die Bremer dennoch vorsichtig sein. Immerhin verloren die Gäste nur eines der letzten acht Bundesligapartien gegen Werder.

14.37 Uhr: Die beste Nachricht vor dem Spiel: Kevin Vogt steht in der Startelf. Vor einer Woche hatte sich der Innenverteidiger beim 1:0-Sieg in Düsseldorf eine Gehirnerschütterung zugezogen, bekam nun aber von den Ärzten grünes Licht für einen Einsatz gegen seinen Ex-Club, von dem er bis Sommer ausgeliehen ist. Hoffentlich ist er auch topfit für dieses so wichtige Spiel. Die Folgen einer Gehirnerschütterung sind nicht zu unterschätzen. Den gesperrten Niklas Moisander ersetzt in der Abwehr erwartungsgemäß Milos Veljkovic. Trainer Florian Kohfeldt setzt ansonsten auf die Startelf von Düsseldorf und wird sein Team wieder in einer Dreier-/Fünferkette agieren lassen – mit den drei Innenverteidigern Ömer Toprak, Vogt und Veljkovic sowie Marco Friedl (links) und Leonardo Bittencourt (rechts) auf den Außen. Das Mittelfeld bilden Nuri Sahin, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein. Im Sturm sollten Milot Rashica und Josh Sargent für Torgefahr sorgen. Das muss allerdings im Vergleich zum Fortuna-Spiel deutlich besser werden. Dort enttäuschte vor allem der junge Sargent. Eigentlich war deshalb mit einer Rückkehr von Yuya Osako in die Startelf gerechnet worden, aber der Japaner sitzt nur auf der Bank.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

14.35 Uhr: Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt die Startformation der TSG.

AUFSTELLUNG ❗



Und so spielen wir gegen die Bremer!#SVWTSG pic.twitter.com/48RZUWi2Fr — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 26, 2020

14.32 Uhr: Die Gäste lassen noch ein wenig auf sich warten. Wir sind gespannt, wenn TSG-Trainer Alfred Schreuder aus dem Hut zaubert.

14.30 Uhr: Die Bremer sind heute mal wieder vorzügliche Gastgeber und versorgen uns mit der Anfangself. Diesen Männern vertraut Coach Florian Kohfeldt zu Beginn.

14.26 Uhr: Komfortabler sieht es hingegen für die Gäste aus. Die TSG könnte mit einem Sieg in Tuchfühlung zu den internationalen bleiben. Aktuell haben die Hoffenheimer 27 Punkte gesammelt.

14.20 Uhr: Auch wenn die Temperaturen heute recht kühl sind, können wir uns auf ein heißes Duell freuen. Immerhin wollen sich die Grün-Weißen ein wenig Luft auf die Abstiegsplätze verschaffen. Mit einem Sieg würden die Bremer auf jeden Fall an Mainz 05 vorbeiziehen und wenn sie dazu noch in ordentlich Torlaune sind, können sie zudem den 1. FC Köln hinter sich lassen. Bremens Tordifferenz liegt bei -17, die der Kölner bei -15. Hört sich doch machbar an, oder?

14.17 Uhr: Freunde, herzlich willkommen zum Match Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim.

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Bundesliga-Heimspiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr im Weserstadion. Hier geht es bereits um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen los!

Zum Vorbericht vom 25. Januar 2020:

Werder Bremen - Kohfeldt vor dem „ganz wichtigen“ Spiel gegen Hoffenheim: „Müssen den Sieg bestätigen“

Der SV Werder Bremen will am Sonntag im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim unbedingt den Bundesliga-Sieg zum Rückrunden-Auftakt bestätigen. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Auf der Couch war's dem Coach des SV Werder Bremen am Ende „langweilig“. Weil die Entzündung im Fuß, die Florian Kohfeldt mehrere Tage zur Heimarbeit gezwungen hatte, mittlerweile aber weitgehend auskuriert ist („Ich habe keine Schmerzen mehr, muss mich aber noch ein, zwei Wochen darum kümmern“), steht der Werder-Trainer seit Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz und bereitet sein Team auf das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag vor. Es ist eine Partie, der der 37-Jährige eine enorme Bedeutung beimisst.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim: Motor soll nicht wieder abgewürgt werden

Nun ist es nicht so, als ob es für den Tabellen-16. auch noch unbedeutende Spiele geben würde, also solche, bei denen es egal ist, wie sie ausgehen. Das Spezielle an dem Spiel am Sonntag ist jedoch, dass es die erste Partie nach dem gelungenen Rückrundenstart ist. Mit dem 1:0 bei Fortuna Düsseldorf ist bei Werder Bremen möglicherweise ein Motor angesprungen, der nicht gleich wieder abgewürgt werden soll.

„Düsseldorf hat uns die Sicherheit gegeben, dass wir Spiele gewinnen können. Das müssen wir jetzt bestätigen“, fordert Kohfeldt, der auf den Einsatz von Abwehr-Neuzugang Kevin Vogt hofft, aber auf den gesperrten Niklas Moisander in der Werder-Aufstellung verzichten muss. Kohfeldt bezeichnet die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim als „ganz wichtiges Spiel. Wir können unsere Entwicklung bestärken.“ Oder bei einem negativen Ausgang eben wieder zurückfallen in dieses Gefühl der totalen Verunsicherung, das die Mannschaft in der Endphase der Hinrunde gepeinigt hatte.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim: „Alle sind angespannt“

Seither ist nicht wirklich viel passiert. Die Vorbereitung, dann der Sieg zum Rückrundenstart, „aber wenn ich auf die Tabelle gucke, sind wir immer noch 16.“, meint Kohfeldt und ist erkennbar bemüht, die Situation ohne grün-weiße Brille zu betrachten: „Wir alle sind uns bewusst, wie gefährlich unsere Lage und wie instabil unsere Leistung noch ist. Niemand bei uns ist nach dem ersten Sieg entspannt und sagt: Jetzt läuft's. Alle sind angespannt.“ (csa)

