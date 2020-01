Kohfeldt vor dem „ganz wichtigen“ Werder-Spiel gegen Hoffenheim: „Müssen den Sieg bestätigen“

Werder Bremen empfängt am 19. Spieltag die TSG Hoffenheim. Coach Florian Kohfeldt will nach dem Sieg zum Rückrunden-Start unbedingt nachlegen.

Der SV Werder Bremen will am Sonntag im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim unbedingt den Bundesliga-Sieg zum Rückrunden-Auftakt bestätigen. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Auf der Couch war's dem Coach des SV Werder Bremen am Ende „langweilig“. Weil die Entzündung im Fuß, die Florian Kohfeldt mehrere Tage zur Heimarbeit gezwungen hatte, mittlerweile aber weitgehend auskuriert ist („Ich habe keine Schmerzen mehr, muss mich aber noch ein, zwei Wochen darum kümmern“), steht der Werder-Trainer seit Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz und bereitet sein Team auf das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag vor. Es ist eine Partie, der der 37-Jährige eine enorme Bedeutung beimisst.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim: Motor soll nicht wieder abgewürgt werden

Nun ist es nicht so, als ob es für den Tabellen-16. auch noch unbedeutende Spiele geben würde, also solche, bei denen es egal ist, wie sie ausgehen. Das Spezielle an dem Spiel am Sonntag ist jedoch, dass es die erste Partie nach dem gelungenen Rückrundenstart ist. Mit dem 1:0 bei Fortuna Düsseldorf ist bei Werder Bremen möglicherweise ein Motor angesprungen, der nicht gleich wieder abgewürgt werden soll.

„Düsseldorf hat uns die Sicherheit gegeben, dass wir Spiele gewinnen können. Das müssen wir jetzt bestätigen“, fordert Kohfeldt, der noch auf den Einsatz von Abwehr-Neuzugang Kevin Vogt hofft, und bezeichnet die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim als „ganz wichtiges Spiel. Wir können unsere Entwicklung bestärken.“ Oder bei einem negativen Ausgang eben wieder zurückfallen in dieses Gefühl der totalen Verunsicherung, das die Mannschaft in der Endphase der Hinrunde gepeinigt hatte.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim: „Alle sind angespannt“

Seither ist nicht wirklich viel passiert. Die Vorbereitung, dann der Sieg zum Rückrundenstart, „aber wenn ich auf die Tabelle gucke, sind wir immer noch 16.“, meint Kohfeldt und ist erkennbar bemüht, die Situation ohne grün-weiße Brille zu betrachten: „Wir alle sind uns bewusst, wie gefährlich unsere Lage und wie instabil unsere Leistung noch ist. Niemand bei uns ist nach dem ersten Sieg entspannt und sagt: Jetzt läuft's. Alle sind angespannt.“ (csa)

