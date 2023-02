Warum das Hinspiel-Spektakel gegen den BVB für Werder-Trainer Werner keine Rolle mehr spielt

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker: Warum das Hinspiel-Spektakel für Trainer Ole Werner keine Rolle mehr spielt. © Imago Images/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) Borussia Dortmund im Wohninvest Weserstadion. Nach zwei Siegen in Serie wollen die Grün-Weißen auch gegen den BVB in der Erfolgsspur bleiben. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Ganz Bremen schwärmt noch immer vom spektakulären 3:2-Hinspielerfolg des SV Werder Bremen bei Borussia Dortmund, als die Grün-Weißen den BVB in den Schlussminuten nach einem 0:2-Rückstand noch auf spektakuläre Art und Weise in die Knie zwangen. Nur einen interessiert das unmittelbar vor dem Rückspiel nicht die Bohne: Ole Werner. Der 34-jährige Coach verschwendet in der Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) im Wohninvest Weserstadion kaum noch einen Gedanken an den historischen Sieg im Signal-Iduna Park.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker: Ole Werner glaubt nicht, dass das Hinspiel eine große Rolle spielt

„Ich glaube nicht, dass das Hinspiel noch eine große Rolle spielt – weder für uns noch für Dortmund“, erklärte Werders Cheftrainer am Donnerstag vor dem Spiel gegen den BVB gewohnt gelassen: „Dortmund wird versuchen, weiter Punkte auf die Uhr zu bekommen und oben dran zu bleiben. Genauso wie wir versuchen werden, die nächsten Zähler zu holen und unseren positiven Lauf fortzusetzen.“ Die Vorzeichen seien im vergangenen Sommer ohnehin ganz andere gewesen. Werder Bremen wusste als Aufsteiger noch nicht so recht, wie es eine Liga oben läuft.

Das Ergebnis sei deshalb - man mag es kaum glauben - fast etwas nebensächlich gewesen, so Ole Werner: „Viel wichtiger war für mich in dieser frühen Phase der Saison, dass wir gegen eine Topmannschaft in Deutschland und Europa ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und unsere Abläufe funktioniert haben. Das hat uns sehr viel gegeben.“ So ganz vergessen hat der Coach des SV Werder Bremen die letzten Minuten im Hinspiel bei Borussia Dortmund aber natürlich nicht. „Es war schon ein außergewöhnliches Erlebnis, weil der Spielverlauf außergewöhnlich war.“ Lee Buchanan, Niklas Schmidt und Oliver Burke drehten kurz vor Schluss die Partie und sorgten für grün-weiße Ekstase.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker: Trainer Ole Werner kann nahezu aus dem Vollen schöpfen

Für den BVB war es ein Schock. In das neue Fußballjahr ist Borussia Dortmund jetzt aber hervorragend gestartet, hat alle fünf Pflichtspiele gewonnen. Ole Werner hat dabei vor allem „sehr robuste Dortmunder“ gesehen. Fehlende Aggressivität war den Borussen in der Vergangenheit gerne mal vorgeworfen worden. Doch diese Mannschaft kann auch kämpfen, wie der 2:1-Sieg unter der Woche im DFB-Pokal beim VfL Bochum gezeigt hat. Angst hat Werder Bremen deshalb allerdings nicht. Daran ändert auch nichts der Ausfall von Kapitän Marco Friedl (Gelbsperre). Denn bis auf den Langzeitverletzten Felix Agu steht Werner das komplette Personal zur Verfügung.

Klar sein dürfte, dass Milos Veljkovic und Mitchell Weiser in die Startelf des SV Werder Bremen zurückkehren werden. Spannend ist dagegen die Frage, auf wen Ole Werner im Mittelfeld auf der Achterposition setzen wird. Zuletzt hinterließen dort Niklas Schmidt und Jens Stage einen sehr guten Eindruck. Aber auch Leonardo Bittencourt und Ilia Gruev wollen von Beginn an spielen. Zudem sind Neuzugang Maximilian Philipp und Rückkehrer Romano Schmid zumindest Kandidaten für einen Kurzeinsatz gegen Borussia Dortmund. Kaum auszudenken, was passiert, wenn sie dann für eine erfolgreiche Aufholjagd sorgen... (mwi)