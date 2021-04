Werder Bremen gegen den BVB im Live-Ticker: Ausgekontert - Rashica trifft!

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund live

Werder Bremen gegen den BVB im Live-Ticker: Maxi Eggestein und Co. führen gegen Erling Haaland und Co.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gegen den BVB - alles live im Liveticker der DeichStube! Aktueller Spielstand 0:1.

<<< LIVETICKER AKTUALISIEREN >>>

22. Min: Kleiner Fun-Fact am Rande: Die Dortmunder spielen in einem Retro-Trikot, welches an den Champions-League-Sieg 1997 erinnern soll und ebenjenes Trikot hat den Onlineshop lahm gelegt.

20. Min: Friedl opfert sich an der Seitenlinie im Duell mit Morey auf. Mit seiner Grätsche verhindert der Bremer nicht nur die Flanke, sondern holt auch noch einen Abstoß raus, weil er den Dortmunder anschießt.

17. Min: Die Gastgeber reagieren relativ unbeeindruckt und halten den Ball weiterhin in den eigenen Reihen. Werder macht das bis hierhin ganz stark. Defensiv lassen die Gäste kaum etwas zu.

14. Min: Werder macht das hier richtig clever! Einen Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte kann Hummels per Kopf nur in die Füße von Eggestein klären. Der Bremer schaltet schnell und schickt Rashica in die Tiefe. Der Flügelflitzer läuft seinen Verfolgern davon und überwindet aus spitzem Winkel auch noch Hitz - starkes Tor!

14. Min: Tooooooooooooor! Werder Bremen führt mit 1:0 gegen Borussia Dortmund!

10. Min: Und das nächste Foul von Bittencourt. Der Bremer ist einen Schritt zu langsam und tritt Reyna von hinten in die Hacken. Den fälligen Standard klärt Moisander zum Einwurf.

8. Min: Bis auf Torwart Hitz sind alle Dortmunder in der gegnerischen Hälfte. Wirklich gefährlich wird es trotzdem nicht. Werders Fünferkette steht sicher.

5. Min: Überraschung! Den ersten Abschluss der Partie haben die Grün-Weißen. Über Rashica können die Grün-Weißen schnell kontern. Der Flügelstürmer legt den Ball vor dem Strafraum zu Bittencourt rüber, der aus der zweiten Reihe abzieht. Den Aufsetzer entschärft Hitz zur Ecke.

3. Min: Bittencourt foult Bellingham im Halbfeld. Reus steht bereit und zieht das Spielgerät auf den zweiten Pfosten. Die hohe Hereingabe stellt Pavlenka vor keine Probleme - bevor Haaland an den Ball kommt, greift der Tscheche sicher zu.

2. Min: Die Hausherren zeigt direkt zu Beginn, wer der Favorit ist. Dortmund hält den Ball in den eigenen Reihen und versucht sich langsam aber stetig nach vorne zu kombinieren. Werder geht es ganz kompakt an und versucht keine Räume anzubieten.

Werder Bremen gegen den BVB im Live-Ticker: Anpfiff in Dortmund!

1. Min: Endlich rollt der Ball - Dortmund beginnt die Partie!

15.25 Uhr: Noch stehen die Mannschaften in den Katakomben - jeden Moment geht es raus.

15.17 Uhr: Auch wenn die Gastgeber für ihre Verhältnisse eine schwache Bundesliga-Saison spielen, können sie mit einem Sieg die Chance auf die Champions League wahren. Schließlich hat die direkte Konkurrenz (Frankfurt 0:4 gegen Gladbach / Wolfsburg 2:3 gegen Bayern) gepatzt. Mit einem Sieg wären es für die Schwarz-Gelben nur noch vier Punkte auf die Eintracht aus Frankfurt, die den 4. Tabellenplatz belegen.

15.10 Uhr: Schauen wir uns das Schiedsrichtergespann an: Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock wird von seinen Assistenten René Rohde und Markus Häcker an der Seitenlinie unterstützt. Während Timo Gerach als Vierter Offizieller fungiert, nimmt Daniel Siebert als Video-Assistent im VAR-Keller Platz.

15.05 Uhr: Unter anderem spielt der Werder-Trainer auf den ungeheuerlichen Speed vom Norweger an. Am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart hat Haaland mit einer Geschwindigkeit von 36,04 km/h einen neuen Saisonrekord aufgestellt. Zum Vergleich: Gegen RB Leipzig hat kein Bremer die 33 km/h gepackt.

15.03 Uhr: „Gegen Dortmund ist es extrem wichtig im eigenen Ballbesitz mutig zu sein“, erklärt Coach Kohfeldt den Kollegen von Sky. Die Grün-Weißen sollen früh in die Zweikämpfe kommen und möglichst schon im Vorfeld Situationen mit Haaland im eigenen Strafraum vermeiden.

14.53 Uhr: Lasst uns nicht so negativ sein, sondern das Positive hervorheben. Mit einem Sieg könnte Werder einen Sprung in der Tabelle machen. Nicht nur würden sie mit einem Dreier an der TSG Hoffenheim (32 Punkte, Platz 12) vorbeiziehen, sondern auch zu den Augsburgern aufschließen, die mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von -13 auf dem 11. Rang liegen. Durch einen Auswärtssieg würde Werder aufgrund des besseren Torverhältnisses (aktuell -11) vorbeiziehen.

14.51 Uhr: Sollten die Grün-Weißen ihren Negativtrend in der Liga nicht stoppen können und erneut verlieren, würden sie mit der fünften Schlappe in Folge den eigenen negativen Vereinsrekord einstellen.

14.49 Uhr: Somit traf Reus auch in der Hinrunde beim 2:1-Sieg der Borussia. Das Match war zugleich das Bundesliga-Debüt von Edin Terzic als Cheftrainer.

14.46 Uhr: Ganz besonders sollten die Gäste von der Weser auf Marco Reus aufpassen. Der Dortmunder Kapitän spielt anscheinend liebend gerne gegen die Grün-Weißen. 14 Tore erzielte Reus in 18 Partien in der Bundesliga gegen Werder. Zudem netzte der 31-Jährige in den vergangenen 5 Bundesliga-Partien.

14.43 Uhr: Wer sich übrigens fragt, warum Niclas Füllkrug nicht im Kader steht - wir haben die Antwort: Nach dem Abschlusstraining haben die Bremer entschieden, dass ein möglicher Einsatz noch keinen Sinn macht.

14.42 Uhr: Im Vergleich dazu müssen Mbom, Agu, Dinkci, Selke und Sargent auf der Bank Platz nehmen. Zudem fehlt Toprak verletzungsbedingt (Muskelfaserriss in der Wade).

14.35 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die Aufstellung der Grün-Weißen: Kohfeldt wechselt im Vergleich zum RB auf sechs Positionen. Veljkovic, Möhwald, Rashica, Bittencourt, Eggestein und Osako sind von Beginn an dabei.

14.34 Uhr: Dortmunds Bank sieht wie folgt aus: Bürki, Schulz, Piszczek, Hazard, Reinier, Can, Meunier, Tigges, Knauff.

14.33 Uhr: Auf der Bank der Grün-Weißen nehmen folgende Spieler Platz: Zetterer, Augustinsson, Agu, Schmid, Mbom, Bargfrede, Selke, Sargent, Dinkci. Ja, Ihr habt richtig gelesen! Philipp Bargfrede ist zurück bei den Werder-Profis!

Werder Bremen gegen den BVB im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

14.28 Uhr: Und auch die Dortmunder lassen nicht lange auf sich warten: Hitz - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Dahoud, Belingham, Brandt - Reyna, Haaland, Reus.

14.27 Uhr: So lässt Florian Kohfeldt spielen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Groß, Moisander, Friedl - Eggestein, Möhwald, Bittencourt - Osako, Rashica.

14.24 Uhr: Nach der 1:4-Schlappe gegen RB Leipzig und der damit verbundenen vierten Bundesliga-Niederlage in Folge will Werder Bremen zurück in die Spur finden.

14.20 Uhr: Freunde, herzlich willkommen! Die Grün-Weißen gastieren heute bei Borussia Dortmund. Was meint ihr, gibt es heute endlich wieder einen Sieg in der Bundesliga?

Dortmund/Bremen - Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund. Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen den BVB ist heute um 15.30 Uhr in Dortmund, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften! Alle Tore, News und Infos gibt es hier - alles live im Liveticker der DeichStube!

Werder Bremen in Dortmund gegen den BVB - der Vorbericht:

Werder Bremen-Trainer Florian Kohfeldt vor Spiel bei Borussia Dortmund: „Rechne mit dem stärksten BVB, den es gibt“

Das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund – für Werder Bremen ist es am Sonntag (15.30 Uhr im DeichStube*-Liveticker) die erste von drei Partien innerhalb von nur sieben Tagen, an deren Ende Trainer Florian Kohfeldt sehr gerne etwas entspannter auf die Bundesligatabelle schauen würde.

„Es kann für uns eine ganz entscheidende Woche werden, wenn wir danach einen Schritt getan haben“, sagt der 38-Jährige, dem bewusst ist, dass vor den Duellen gegen Mainz (21. April) und Union Berlin (24. April) in Dortmund eine besonders schwere Aufgabe auf den SV Werder Bremen wartet. „Ich rechne mit dem stärksten BVB, den es gibt, denn wenn sie noch in Richtung Champions-League-Plätze schauen wollen, müssen sie jedes Spiel gewinnen“, sagt Florian Kohfeldt.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Florian Kohfeldt warnt vor BVB in Top-Form

Als Tabellenfünfter läuft Borussia Dortmund den eigenen Ansprüchen in dieser Spielzeit weit hinterher. Der Rückstand auf den Vierten Eintracht Frankfurt beträgt sechs Spieltage vor dem Saisonende bereits sieben Punkte. Für sportliche Glanzlichter hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic da eher in der Königsklasse gesorgt, in der unter der Woche im Viertelfinale gegen Manchester City Schluss war. „Sie haben gegen City eine sehr, sehr ordentliche Leistung gebracht und sind durch eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung auf die Verliererstraße gekommen“, sagt Florian Kohfeldt. Auch im Hinspiel sei dem BVB „ein Tor geklaut worden“. Das Fazit des Trainers vom SV Werder Bremen: „Sie sind höchst unglücklich gegen die beste Mannschaft der Welt ausgeschieden. Da weiß man, was am Wochenende auf uns wartet.“

Werder Bremen wittert gegen den BVB eine Chance: Florian Kohfeldt fordert „ekliges Verteidigen“ gegen Borussia Dortmund

Florian Kohfeldt rechnet mit einem Gegner, die an die Leistungsgrenze gehen wird, sieht seine Bremer deshalb aber nicht chancenlos. „Wir haben natürlich eine Idee. Das Hinspiel (der BVB gewann in Bremen mit 2:1, Anm. d. Red.) war sehr, sehr knapp, eigentlich ein Unentschieden-Spiel“, erinnert der Trainer - und fordert: „Wir müssen in Dortmund sehr eklig und aggressiv verteidigen, ihnen dadurch die Lust nehmen, um dann die Räume, die sie mit Sicherheit anbieten, zu nutzen.“ In der Vergangenheit hatten sich Werder Bremen und Borussia Dortmund oft packende Duelle geliefert. Kohfeldt legt keinen besonders großen Wert darauf, dass sich das am Sonntag fortsetzt. „Dieses Mal würde ich auch ein langweiliges 1:0 nehmen.“ (dco) *DeichStube.de ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mediengruppe Kreiszeitung und der Weser Kurier Mediengruppe sowie ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

