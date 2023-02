Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Heute Abend live!

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Anpfiff im Deutsche Bank Park der SGE ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr. © Hanke (Archiv)

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Alle Tore, News und Infos - heute alles zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Anpfiff im Deutsche Bank Park der SGE ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr

Der Vorbericht:

Geschwindigkeit als Gefahr: Werder Bremen-Trainer Ole Werner warnt vor Eintracht Frankfurt

Der SV Werder Bremen ist am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt zu Gast (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Werder-Trainer Ole Werner warnt insbesondere vor der Schnelligkeit der SGE - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Der eine führt aktuell mit neun Toren und 13 Vorlagen die Scorer-Liste der Fußball-Bundesliga an, der andere bestimmt derweil Takt und Rhythmus im Spiel seines Teams, das er in dieser Saison fußballerisch ohne Frage auf ein neues Level gehoben hat. Kein Wunder also, dass vor Werder Bremens Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube) vor allem zwei Profis des Gegners im Fokus stehen: Randal Kolo Muani und Mario Götze. Viel wird davon abhängen, wie gut es den Bremern gelingt, die Kreise des französischen Mittelstürmers und des deutschen Weltmeisters von 2014 einzuengen. Das ist natürlich auch Werders Cheftrainer Ole Werner bewusst – allerdings weiß der 34-Jährige auch, dass dort insgesamt sehr viel Wucht und Tempo auf seine Mannschaft zukommen.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker: Ole Werner warnt vor Speed von Randal Kolo Muani

„Es gibt da ja noch viel mehr“, sagt Ole Werner über Leistungsträger von Eintracht Frankfurt und rattert die Namen Lindström, Kamada, Rode und Sow herunter. Fazit: „Es ist eine Mannschaft mit sehr hoher Qualität, die mittlerweile sehr viele Topspieler hat.“ Europaweit zählt die SGE für Werner auch in der laufenden Saison zu den besten Teams. Aktuell steht der amtierende Europa-League-Sieger im Achtelfinale der Champions League, empfängt dort im Hinspiel am Dienstagabend den SSC Neapel. Als Chance für Werder Bremen sieht Werner das glanzvolle Duell in der Königsklasse nicht. „Ich glaube nicht, dass das Neapel-Spiel einen Einfluss haben wird“, betont er. Auch Eintracht-Coach Oliver Glasner versichert: „Natürlich beschäftigen wir uns im Trainerteam schon seit Wochen mit Neapel. Aber mit der Mannschaft haben wir in dieser Woche nur über Bremen gesprochen.“ Zumal Frankfurt nach der jüngsten 0:3-Pleite beim 1. FC Köln, der ersten im laufenden Kalenderjahr, durchaus etwas geradezurücken hat.

Sieben Mal in Serie hatten die Hessen seit Anfang November zuvor nicht verloren, hatten in diesem Zeitraum stolze 15 Punkte eingesammelt und sich in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt. „Die Mannschaft ist defensiv sehr gut organisiert, hat ein gutes Umschaltspiel und ist sehr variabel in eigenem Ballbesitz“, lobt Ole Werner, der sich nach dem 3:4 im Hinspiel vom hohen Tempo des Gegners beeindruckt zeigte. „Da haben wir in gewissen Situationen Grenzen aufgezeigt bekommen“, erinnert sich der Trainer des SV Werder Bremen. „Unsere Aufgabe in Frankfurt wird es jetzt sein, diese Geschwindigkeit als Gemeinschaft zu verteidigen. Das ist der Schlüssel, um erfolgreich sein zu können.“ Ein weiterer könnte die Frankfurter Schwäche bei gegnerischen Standards sein. Allein sieben Gegentore kassierte die SGE nach Eckbällen, was der schlechteste Wert in der Liga ist. Dazu kommen vier Gegentreffer nach Freistößen sowie je einer nach einem direkten Freistoß und einem Einwurf. „Es ist sicherlich ein Thema, das man vorbereitet“, sagt Werner, „das tun wir aber vor jedem Spiel“.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Eintracht Frankfurt: Zurück in die Erfolgsspur?

Klar ist: Nach der Niederlage gegen Dortmund (0:2) möchte Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt sofort in die Erfolgsspur zurück. Das nötige Selbstvertrauen dafür ist ebenso vorhanden wie begründet: „Wir haben ja schon gezeigt, dass wir so gut wie jeder Mannschaft in dieser Liga wehtun können, wenn wir 100 Prozent auf den Platz bringen“, betont Ole Werner, der sich in Frankfurt – ausverkauftes Stadion, Flutlicht, Abendspiel – einfach auf „ein geiles Auswärtsspiel“ freut. (dco)