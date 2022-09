Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Live-Ticker - Bundesliga LIVE

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Trainer Ole Werner ist heiß auf das Heimspiel gegen den FCA. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Alle Tore, News und Infos vom sechsten Bundesliga-Spieltag - alles live im Liveticker der DeichStube.

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Live-Ticker. Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 20.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den FC Augsburg - der Vorbericht:

Kontrolliert klettern: Werder Bremen will gegen FC Augsburg das Tempo bestimmen - und könnte sich auf Platz fünf verbessern

Der SV Werder Bremen empfängt am 6. Spieltag den FC Augsburg im Wohninvest Weserstadion (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). So will Trainer Ole Werner den FCA knacken - der Vorbericht der DeichStube.

Gemeint haben sie beide dasselbe Thema, nur ihre Art, es anzusprechen, wich dann doch stark voneinander ab. „Sie haben im bisherigen Saisonverlauf Probleme damit gehabt, sich klare Torchancen zu erspielen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner am Donnerstag in gewohnt sachlichem Tonfall über den kommenden Gegner FC Augsburg. Dessen Stürmer Florian Niederlechner hatte die maue Offensive seines Teams einige Tage zuvor bereits deutlich pointierter auf den Punkt gebracht: „Auch wenn man Lewandowski vorne reinstellen würde, der würde kein Tor machen, weil wir keine Chancen haben.“ Am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) gastieren die Augsburger, die mit erst drei erzielten Saisontreffern den schwächsten Angriff der Liga stellen, als Tabellen-16. in Bremen und wollen ihre Flaute beenden – allerdings winkt auch Werder Bremen eine äußerst angenehme Momentaufnahme.

Werder Bremen gegen den FC Augsburg - Ole Werner: „Ich erwarte einen Gegner, der sehr körperlich spielt“

Bei einem Heimsieg gegen den FCA würde der SV Werder Bremen sein Punktekonto auf elf in die Höhe schrauben und sich dadurch – zumindest vorübergehend – auf den fünften Tabellenplatz vorschieben. „Jeder Punkt, den du holst, hilft dir natürlich“, sagte Werner, wischte die Tabelle in Gedanken aber ganz schnell wieder weg, „weil ihre Aussagekraft auch nach sechs Spielen noch sehr, sehr begrenzt ist“. Darüber hinaus ist sich der Bremer Trainer sicher, dass gegen Augsburg jede Menge Arbeit auf sein Team zukommen wird.

„Ich erwarte einen Gegner, der sehr körperlich spielt, was die defensive Organisation angeht. Sie haben an den bisherigen Spieltagen nicht wahnsinnig viele Torchancen zugelassen“, sagte Werner über die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen, die zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hat. „Ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie chancenlos gewesen wären“, hielt Ole Werner fest.

Werder Bremen gegen den FC Augsburg: „Wenn ein Spiel aber wild wird, ist das in der Regel kein gutes Zeichen für uns“

Von seinen Profis erwartet der 34-Jährige gegen den FC Augsburg allen voran, „dass wir ein kontrolliertes Spiel machen“. Stimme die Struktur auf dem Platz, habe Werder Bremen „gute Karten“ Spiele zu gewinnen. „Wenn ein Spiel aber wild wird, ist das in der Regel kein gutes Zeichen für uns“, sagte Werner – und betonte: „Das Tempo auf dem Platz zu bestimmen, ist eine ganz zentrale Frage für uns. Das wird auch gegen Augsburg die Hauptaufgabe sein.“

Ob Werder Bremen sie erfüllt, werden rund 41 000 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion live verfolgen, unter Flutlicht, worauf sich Ole Werner besonders freut. „Eigentlich bin ich kein großer Freund von Abendspielen, denn wenn ich morgens aufwache, will ich am liebsten gleich spielen“, sagte der Trainer, fügte dann aber an: „Ich freue mich total auf die Atmosphäre im Stadion. Wir haben ja noch richtige Flutlichter im Stadion. Es ist immer schön, wenn sie brennen und man es schon während der Anfahrt zum Stadion sieht. Das ist für jeden ein besonderes Gefühl.“ Und sicher kein schlechter Start in einen Abend, an dessen Ende der erste Heimsieg der Saison stehen soll. (dco) Werder Bremen gegen den FC Augsburg live im TV und im Livestream - alle Infos hier!