Werder Bremen gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Bundesliga-Abstiegskampf live!

Werder gegen Mainz 05 live

+ © gumzmedia Werder Bremen gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Abstiegskampf - Der SV Werder um Trainer Florian Kohfeldt steht gegen Mainz erheblich unter Druck. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carsten Sander schließen

Weitere schließen

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den 1. FSV Mainz 05: Abstiegskampf live! Alle Tore, News und Infos aus dem Bremer Weserstadion - alles live im Liveticker der DeichStube.

<<< LIVETICKER AKTUALISIEREN >>>

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Mainz 05: Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 20.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos - alles hier live.

Werder Bremen gegen Mainz 05 - der Vorbericht:

Entspannung oder Abstiegsalarm: Florian Kohfeldt redet verbeultem SV Werder Bremen für den Stresstest gegen Mainz 05 Mut zu

Ein wenig masochistisch veranlagt muss er schon sein, dieser Florian Kohfeldt. Vor einem Spiel, das mit Abstiegsangst geradezu überladen ist und in das sein Team nach fünf Niederlagen in Folge mit aufgeschürften Knien, blutiger Nase und der einen oder anderen Beule geht, zeigt der Trainer des SV Werder Bremen sein erwartungsvollstes Gesicht. „Irgendwie geil“ findet er das, was am Mittwochabend auf ihn wartet. „Es geht um viel, das ist schön“, sagt Kohfeldt vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 (20.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube*).

Bremen - Wenn man die Augen von der Tabelle nimmt, könnte man bei der positiven Energie, die Florian Kohfeldt zur Schau stellt, glatt verführt sein zu glauben, es ginge um den Einzug in die Europa League oder um Ziele, die noch verlockender sind. Dabei ist Werder Bremen gegen Mainz 05 mal wieder ein Spiel gegen den Abstieg, gegen das Versagen. Irgendwie geil? Irgendwie nicht! Natürlich ist klar, was Kohfeldt mit seiner Haltung transportieren will: Bloß kein Nervenflattern entwickeln, Lust statt Angst haben. Das ist das, was er mit seinem Trainerteam vorleben will. Das ist das, was er von seinen Spielern sehen will und sogar zum „Kriterium für die Aufstellung“ des SV Werder machen wird: „Ich mag diese Spiele. Ich hoffe, dass meine Spieler das genauso sehen und weiß, dass es so ist. Wer solche Spiele mag, wird auch spielen.“

Werder Bremen gegen Mainz 05: Florian Kohfeldt freut sich auf den Nervenkitzel im Abstiegskampf

Man könnte auch sagen: wer solche Spiele mag, ist bei Werder Bremen sehr gut aufgehoben. Denn es hat in den vergangenen Jahren viele dieser Partien mit richtungweisendem Charakter gegeben. Nicht alle wurden gewonnen, und Werders in dieser Hinsicht sehr spezielle gemeinsame Geschichte mit Mainz 05 ist bereits hinreichend erzählt. Jetzt, am 30. Spieltag, wird das nächste Kapitel geschrieben. Und Florian Kohfeldt freut sich auf den Nervenkitzel. Vielleicht kann er das auch nur, weil das Fundament seiner Vorfreude der Optimismus ist. Jener Optimismus, der ihm schon häufiger um die Ohren geflogen ist, der von seinen Kritikern mitunter sogar als Augenwischerei ausgelegt wird, der ihn dennoch nicht verlässt.

Trotz oder gerade wegen der düsteren Aussicht, dass er und sein Team mit der sechsten Niederlage in Folge einen traurigen Vereinsrekord aufstellen würden, trägt er die Zuversicht vor sich her wie der Ritter sein Schild: „Jegliche Art von Negativrekorden hat man nicht gern. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass wir darüber nach dem Spiel nicht reden müssen.“ Und mehr noch: „Ich hoffe, dass wir in zwei, drei Wochen über eine sehr gute Saison reden werden.“ Eine, in der Werder Bremen wie im Sommer zum Ziel gesetzt, stabil die Klasse gehalten haben wird.

Man darf und muss längst Zweifel haben, dass es wirklich so kommt. Man darf aber sicher sein, dass sich am Mittwoch gegen Mainz 05 schon viel entscheidet. „Mit einem Sieg würden wir einen Riesenschritt machen. Bei einer Niederlage würde es kribbelig werden“, liefert Florian Kohfeldt die Interpretation der Tabelle, die ohnehin schon jeder kennt. Wobei „kribbelig“ ein verniedlichendes Synonym für hochgefährlich ist. Der überraschende 2:1-Sieg des Tabellenvorletzten 1. FC Köln über RB Leipzig am Dienstagabend hat die Ausgangslage für die Bremer enorm verschärft. Zudem hat sich Arminia Bielefeld mit 1:0 gegen den nun offiziell abgestiegenen FC Schalke 04 durchgesetzt. Das Polster auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nun nur noch vier Punkte – beängstigend wenig.

Jetzt wäre es enorm wichtig, ein eigenes Zeichen zu setzen. Doch Werder Bremen hat mittlerweile nicht nur mit fußballerischen Defiziten, sondern auch mit der Last der fünf Niederlagen zu kämpfen. Es herrscht Frust im Überfluss, der sich zu psychischem Ballast auftürmt. Kohfeldt weiß natürlich, dass die aktuelle Pleitenserie nicht gut getan hat. „Aber als Profi, der in der Bundesliga spielen will, muss man das abschütteln können“, sagt er.

Werder Bremen gegen Mainz 05: Florian Kohfeldt fordert von seinen Spielern Stressresistenz

Der Eindruck der letzten Wochen war: Werder Bremen kann es nicht. In den Spielen gegen Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Bayern und Wolfsburg (null Punkte, 4:14 Tore) lieferten die Bremer entweder schwere entscheidende Fehler oder ganze Phasen, in denen gar nichts mehr zusammenging. Dass das gegen Mainz 05 anders wird, ist der Anspruch und die Erwartung des Trainers. Von seinem Personal, zu dem neben Ludwig Augustinsson auch Niclas Füllkrug wieder gehören wird, erwartet er nicht nur starke Beine, sondern vor allem starke Köpfe: „Es geht darum, auf den Punkt da zu sein. Es ist eine klare Aufforderung an die Spieler, Verantwortung zu übernehmen und in jeder Situation den absoluten Fokus zu haben.“

Was möglicherweise eine wirklich große Leistung sein könnte. Denn gegen Mainz 05 erwartet Florian Kohfeldt ein Spiel mit maximaler Intensität. „Mainz wird Stress erzeugen auf dem Platz – das müssen wir annehmen und dabei selbst eine hohe Aktivität zeigen. Ruhe wird es in diesem Spiel nicht geben. Es werden sehr wichtige 90 Minuten für uns, und so werden wir sie auch angehen.“ Wenn nicht, wäre es auch das schlimmste Gegenteil von „irgendwie geil“. (csa) *DeichStube.de ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mediengruppe Kreiszeitung und der Weser Kurier Mediengruppe sowie ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Wer wissen möchte, wie sich Werders kommender Gegner schlägt, kann hier Union Berlin gegen den BVB im Live-Ticker verfolgen.