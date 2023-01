Werder Bremen gegen Schalke 04 - Testspiel im Live-Ticker: Heute live!

Von: Marius Winkelmann

Der FC Schalke 04, hier mit Simon Terodde (links), und der SV Werder Bremen, hier mit Marco Friedl (rechts), trafen erst Anfang November in der Bundesliga aufeinander - am Samstag treten beide Clubs in einem Testspiel gegeneinander an. Heute im Live-Ticker! © Imago Images/Claus Bergmann

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Schalke 04: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten heute - alles live im Liveticker der DeichStube!

Das letzte Testspiel der Winter-Vorbereitung steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Samstag gegen den FC Schalke 04. Anpfiff in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos zum Vorbereitungsspiel gibt es hier live im DeichStube-Live-Ticker!

Der Vorbericht:

Königsblaue Generalprobe: Wie sich Werder Bremen im letzten Test gegen Schalke 04 ein gutes Gefühl holen will

Der SV Werder Bremen tritt am Samstag, den 14. Januar, zu einem Testspiel beim FC Schalke 04 an. Die Generalprobe vor dem Bundesliga-Re-Start wird um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Erst Anfang November hatten sie es miteinander zu tun, damals schlug das Team von Trainer Ole Werner die Knappen im Wohninvest Weserstadion knapp mit 2:1. Nun, zwei Monate später, treffen der SV Werder Bremen und der FC Schalke 04 erneut aufeinander, um sich in einem Testspiel auf ihre jeweils nächsten Pflichtaufgaben vorzubereiten. Am Freitag reisen die Bremer nach Gelsenkirchen, wo für sie am Samstag ab 15.30 Uhr in der Veltins-Arena die Generalprobe vor dem Bundesliga-Re-Start beim 1. FC Köln (21. Januar, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ansteht. Bei Werders Verantwortlichen ist vor dem Schalke-Test trotz einiger Personalsorgen die Vorfreude deutlich zu spüren.

Werder Bremens Trainer Ole Werner über Testspiel gegen Schalke 04: „Es ist für uns eine Standortbestimmung“

„Der Rahmen ist der eines Bundesligaspiels – das war uns für das letzte Testspiel wichtig. Eine Woche vor dem Start ist es für uns eine Standortbestimmung“, sagt Werder Bremens Trainer Ole Werner, der gegen Schalke 04 seine bestmögliche Startelf aufbieten dürfte: „Wir werden die Spielzeit nicht mehr komplett gleich verteilen. Trotzdem werden wir bei dem einen oder anderen dafür sorgen, dass er etwas mehr auf dem Platz steht.“

Das gilt definitiv nicht für Oliver Burke. Der schottische Stürmer wird die Generalprobe beim FC Schalke 04 wegen muskulärer Probleme definitiv verpassen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass sich der 25-Jährige eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen hat. Immerhin soll Burke für das erste Pflichtspiel des Jahres in Köln wieder zur Verfügung stehen. „Wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen wird“, erklärt Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz. Länger ausfallen werden dagegen Romano Schmid (Innenbandriss) und Felix Agu (Patellasehnenverletzung). Das Duo wird frühestens Anfang Februar zurückerwartet.

Werder Bremens Oliver Burke verpasst das Testspiel gegen Schalke 04 wegen einer leichten Zerrung im Oberschenkel

Trotz der Ausfälle will sich der SV Werder Bremen nach den bisher eher durchwachsenen Testspiel-Eindrücken gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia (2:0) und den schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen (2:2) nun unbedingt von seiner besten Seite zeigen, um mit Selbstvertrauen in die Restsaison starten zu können. „Für den Trainer und die Mannschaft ist es wichtig, ein gutes Gefühl zu bekommen für das eigene Spiel und die eigene Fitness“, sagt Ex-Profi Clemens Fritz – und ergänzt: „Natürlich wäre es gut, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis im Rücken ins erste Spiel gegen Köln gehen.“ Deshalb sei der Test beim FC Schalke 04 „von unglaublicher Bedeutung“.

Und vielleicht war es aus Bremer Sicht nicht die schlechteste Idee, sich für den letzten spielerischen Feinschliff den FC Schalke als Gegner auszugucken. Die jüngste Bilanz der Grün-Weißen gegen die Königsblauen kann sich nämlich absolut sehen lassen: In den letzten zehn Begegnungen musste sich Werder Bremen nur ein einziges Mal geschlagen geben. Auch in der Veltins-Arena fühlten sich die Bremer zuletzt pudelwohl. Die letzten sechs Pflichtspiele beim FC Schalke 04 gewannen sie allesamt. Zuletzt gab es im April 2022 einen viel umjubelten 4:1-Auswärtssieg, damals noch in Liga zwei.

Werder Bremens Clemens Fritz: Testspiel beim FC Schalke 04 ist „von unglaublicher Bedeutung“

Seitdem ist bei beiden Aufsteigern viel passiert: Während der SV Werder Bremen nach 15 Spieltagen starke 21 Punkte gesammelt hat und damit auf Rang neun der Bundesliga-Tabelle liegt, lief bei Gegner Schalke 04 sportlich nicht viel zusammen. Die Knappen stehen vor dem Beginn der Restrunde mit nur neun Pünktchen auf dem Konto bereits mit dem Rücken zur Wand, überwintern als Tabellenletzter – mit fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Immerhin weht, seit Trainer Thomas Reis die Mannschaft im Oktober übernommen hat, ein frischer Wind durch Gelsenkirchen, obgleich sich der neue Elan bislang nicht in den Ergebnissen widerspiegelte.

Nicht nur deshalb sind die Schalker in der Generalprobe gegen den SV Werder Bremen laut Reis nun noch einmal besonders gefordert: „In den nächsten 19 Spielen geht es für uns um alles. Wir werden immer wieder gegen Widerstände ankämpfen müssen. Deshalb ist es wichtig, stets den inneren Schweinehund zu überwinden – auch wenn es wehtut.“ Im Testspiel gegen die Bremer will Reis daher eine Startelf aufbieten, „die eine Woche später auch in Frankfurt beginnen könnte“, verrät der Trainer des FC Schalke 04. Dazu könnten möglicherweise auch die Winter-Neuzugänge Niklas Tauer (Mainz 05) und Jere Uronen (Stade Brest) zählen, die sich den Knappen leihweise angeschlossen haben.

Wer das Testspiel nicht vor Ort im Stadion verfolgen kann, muss übrigens nicht auf das Spiel verzichten: Schalke 04 und Werder Bremen zeigen das Duell live auf ihrem jeweiligen Youtube-Kanal. Zudem bietet die DeichStube wie gewohnt einen Liveticker zur Partie an. (mwi)