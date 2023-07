Werder Bremen gegen SV Drochtersen/Assel - Testspiel im Liveticker: Erster Test heute live!

Von: Malte Bürger

Werder Bremens Trainer Ole Werner erwartet einen anspruchsvollen Test gegen die SV Drochtersen/Assel - der Vorbericht der DeichStube. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen die SV Drochtersen/Assel: Alle Tore, News und Infos vom ersten Testspiel 2023/2024 - heute alles live im Liveticker der DeichStube.

Das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Sonntag gegen die SV Drochtersen/Assel. Anpfiff im Stadion am Berliner Ring in Verden ist um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos zum Test gibt es hier live im DeichStube-Live-Ticker!

Zum Vorbericht:

Schwitz-Garantie beim ersten Testspiel: Werder Bremen gegen SV Drochtersen/Assel am Sonntag in Verden

Für den SV Werder Bremen steht am Sonntag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) das erste Testspiel in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison an: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner testet in Verden gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Die Bedingungen könnten eine echte Herausforderung werden, schließlich sind Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius angekündigt. Und trotzdem soll es keinesfalls ein Sommerkick werden, wenn der SV Werder Bremen am kommenden Sonntag in Verden zum Testspiel antritt. Vielmehr hoffen die Verantwortlichen, dass das dortige Duell mit dem Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr im Liveticker der DeichStube) wichtige spielerische Erkenntnisse liefert. Für die Fans lohnt sich ein Besuch des Stadions am Berliner Ring aber noch aus einem anderen Grund: Die Werder-Profis werden in der Heimat des jetzigen Hauptsponsors Matthäi erstmals in den neuen Heimtrikots auflaufen.

Schon gelesen? So können Fans das Testspiel zwischen Werder Bremen und der SV Drochtersen/Assel im Internet-TV und Livestream verfolgen!

Werder Bremen-Testspiel gegen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel: Das erwartet Trainer Ole Werner

Für Chefcoach Ole Werner stehen im Testspiel verständlicherweise ganz andere Aspekte im Fokus. „In erster Linie ist es so, dass wir in einer Phase sind, in der die Belastung hoch ist. In der es aber trotzdem wichtig ist, dass man in einem richtigen Spiel eine gewisse körperliche Belastung abdeckt“, sagt der 35-jährige Trainer des SV Werder Bremen. „Das Wichtigste ist aber natürlich, dass wir alle sauber durchkommen.“ Verzichten muss Werder aber auf Leonardo Bittencourt, der sich im Training am Samstag am linken Sprunggelenk verletzt hat. Die SV Drochtersen/Assel hat unterdessen schon die ersten Testspielminuten in den Beinen und gefiel zuletzt bei einem Vorbereitungsturnier in Lohne mit einem 3:2-Erfolg gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig. Darüber hinaus wurde während der Sommerpause in Matti Steinmann ein Akteur verpflichtet, der einst beim Hamburger SV zu Bundesliga-Einsätzen kam, ehe er später eine fußballerische Weltreise mit Stationen in Dänemark, Neuseeland, Indien und Australien startete.

Der Viertligist dürfte in Verden demnach mehr als ein lockerer Sparringspartner für den SV Werder Bremen sein – und genau so ist es ja auch gewünscht. „Wir werden gegen Drochtersen versuchen, schon einmal gewisse Dinge in der Organisation gegen den Ball richtig zu machen“, kündigt Ole Werner an. „Und natürlich wollen wir auch ein vernünftiges Tempo an den Tag legen.“ (mbü)