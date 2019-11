WM 2022: Terminschock! Nur wenige Tage trennen Bundesliga-Ende und Eröffnungsspiel

Das ist ein Hammer: Die Bundesliga hat nur wenige Tage Zeit, um sich 2022 auf die WM vorzubereiten. Das geht aus den aktuellen Planungen der FIFA hervor.

Die WM 2022 in Katar sorgt erneut für Schlagzeilen - der Grund: vor dem Turnierbeginn bekommen die Bundesliga-Spieler kaum Zeit für Regeneration.

Laut einem kicker-Bericht liegen zwischen Bundesliga-Ende und dem Eröffnungsspiel der WM 2022 nur wenige Tage.

Die WM 2022 in Katar findet im Zeitraum zwischen 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.

München - Erneut gibt es Ärger um die WM 2022 in Katar! Das Turnier im Mittleren Osten verursachte vielerorts wegen Austragungsort und weiteren Problemen Wirbel. Nun sorgt die Terminplanung der FIFA für die erste Winter-Weltmeisterschaft für Aufsehen. Zwischen dem letzten Bundesliga-Spiel und dem Eröffnungsspiel der WM sollen nur acht Tage liegen! Das geht aus einem Bericht des stets gut informierten kicker hervor.

WM 2022: Enger Terminkalender Nachteil für DFB-Team

Demnach findet der letzte Bundesliga-Spieltag am Wochenende vom 11. bis 13. November 2022 statt. Das Eröffnungsspiel in Katar ist aktuell für den 21. November terminiert - acht Tage nach dem letzten Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse.

WM 2022: Laut FIFA-Terminplan haben deutsche Spieler kaum Zeit für Regeneration

Neben dem ungewöhnlichen Zeitrahmen (21. November bis 18. Dezember 2022) dieser 22. Weltmeisterschaft, das Turnier findet seinen Höhepunkt mit dem Finale am 4. Advent, gibt es kaum eine ausreichende Vorbereitungsphase für die meisten Nationalmannschaften.

Die Abstellungsperiode für die Spieler fällt laut FIFA auf den 14. November 2022 - bisher war für die Spieler vor großen Turnieren wie einer Weltmeisterschaft immer eine Ruhepause von einer Woche vorgesehen. Bei der WM in Katar soll es eine sogenannte „Rest Period“ nicht geben.

Weiter dürfte 2022 die Sommerpause deutlich kürzer werden als in den Jahren zuvor: denn zwischen dem Ende der FIFA-Abstellungsperiode am 14. Juni 2022 bis zum voraussichtlichen Start der Bundesliga am 29. Juli liegen gerade Mal knapp über sechs Wochen statt der üblichen acht Wochen.

Darüber hinaus wird es neben der WM in Katar statt vier Wochen nur zwei Länderspielwochen geben.

WM 2022 in Katar: Die Termine im Überblick

Datum Ereignis 14. Mai 2022 34. Spieltag der Saison 2021/22 21. Mai 2022 Endspiel des DFB-Pokals 28. Mai 2022 Endspiel der Champions League 14. Juni 2022 Ende der FIFA-Abstellungsperiode 29. Juli 2022 Bundesliga-Start der Saison 2022/23 11.-13. November 2022 Letzter Bundesliga-Spieltag im Kalenderjahr 14. November 2022 Beginn der FIFA-Abstellungsperiode für die WM 21. November 2022 WM-Eröffnungsspiel in Katar 21. Dezember 2022 WM-Endspiel in Katar sh/kus

