WM 2022: Kurioser Alkohol-Schmuggel-Versuch ins Stadion

Von: Sascha Mehr

Ein mexikanischer Fan bei der WM in Katar. © IMAGO/Florencia Tan Jun/PxImages/Icon Sportswire

Die Lage rund um die Weltmeisterschaft in Katar im Überblick: der News-Ticker am Donnerstag, 24. November.

Seit Sonntag (20. November) läuft die umstrittene WM 2022 in Katar.

Deutschland patzt zum Auftakt und verliert gegen Japan – Andreas Möller fehlt die „Galligkeit“

Update vom Donnerstag, 24. November, 10.10 Uhr: Bei der WM 2022 in Katar herrscht striktes Alkoholverbot in den Stadien. Lediglich auf dem Fanfest öffnen die Bierstände nach 19 Uhr, vorher können die Gäste auch dort keinen Alkohol bekommen. Ein Fan von WM-Teilnehmer Mexiko wollte sich damit nicht abfinden und versuchte, das Alkoholverbot in den Stadien zu umgehen.

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, hatte der Mexikaner ein Fernglas dabei und dieses so präpariert, dass er damit Alkohol in Stadion schmuggeln wollte. Der Mann wurde von den Sicherheitsleuten vor dem Stadion aber auf frischer Tat ertappt und kam nicht mit dem Alkohol ins Stadion.

WM 2022: Möller fehlt „Galligkeit“ bei deutscher Mannschaft

Erstmeldung: Welt- und Europameister Andreas Möller hat nach dem 1:2 gegen Japan zum WM-Start die fehlende Zweikampfhärte der deutschen Nationalspieler kritisiert. „Galligkeit fehlte unserer Mannschaft. Vorne bei der Verwertung guter Chancen, hinten in den entscheidenden Zweikampfsituationen, wo wir die früher gepriesenen „deutschen Tugenden“ vermissen ließen! Das geht nun mal überhaupt nicht bei einer Weltmeisterschaft und schon gar nicht beim ersten Auftritt“, schrieb der 55-Jährige in einer Kolumne für das Kicker-Sportmagazin. Spieler anderer Nationen empfänden verlorene Zweikämpfe „als eine persönliche Beleidigung“. „In dieser Hinsicht sind wir zu soft“, bemängelte Möller.

Für das zweite Gruppenspiel gegen Spanien ruhten seine Hoffnungen „auf der unbestritten großen Qualität im Offensivbereich“, schrieb Möller. „Fighten, beißen, keinen Zentimeter verloren geben heißt es gegen Spanien, ohne diese Tugenden werden wir uns aus dem Turnier verabschieden müssen.“ (smr mit dpa)

