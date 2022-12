WM-Halbfinale Kroatien gegen Argentinien: Hier sehen Sie die Partie live im TV

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Im ersten WM-Halbfinale treffen Kroatien und Argentinien aufeinander. Hier können Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen:

Mehr zum Thema WM-Halbfinale Kroatien gegen Argentinien live im TV und Live-Stream

Die Weltmeisterschaft in Katar neigt sich dem Ende entgegen. Im ersten Halbfinale treffen am Dienstag (13. Dezember) Kroatien und Argentinien aufeinander. Anstoß im Lusail Iconic Stadium in Lusail ist um 20 Uhr. WM-Halbfinale Kroatien gegen Argentinien: HEIDELBERG24 verrät, wo Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Beide Teams haben sich jeweils erst im Elfmeterschießen für die Runde der letzten Vier qualifiziert: Während die Kroaten Mit-Favorit Brasilien geschlagen haben, sind Lionel Messi und Co. gegen die Niederlande weitergekommen. (mab)