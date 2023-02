Wohlgemuth fordert von ideenlosem VfB „Wirksamkeit vor dem Tor“ gegen Bremen

Von: Niklas Noack

Trainer Bruno Labbadia (l.) und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (r.) wollen den VfB Stuttgart vor dem Abstieg bewahren. © Ulrich Hufnagel/IMAGO

Eines der Probleme des VfB Stuttgart ist die fehlende Kreativität. Nicht nur deshalb fordert Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den nächsten Schritt.

Stuttgart - BW24 verrät, inwiefern VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth von seiner Mannschaft den nächsten Schritt im Detail erwartet.

Es geht nicht nur um den letzten Pass, der im Stuttgarter Spiel zuletzt häufig fehlte. Bislang ist der VfB unter Neu-Trainer Bruno Labbadia in der Bundesliga noch sieglos. Eine Negativserie, die die Schwaben am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Spiel gegen den SV Werder Bremen beenden wollen. Immerhin feierten sie am Dienstag (31. Januar) im DFB-Pokal den ersten Pflichtspielsieg unter Labbadia.