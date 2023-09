Yann Sommer mit Seitenhieb in Richtung FC Bayern

Von: Melanie Gottschalk

Im Winter kam Yann Sommer zum FC Bayern, im Sommer verließ er den Klub dann schon wieder – und erklärt, was an seinem neuen Verein anders ist.

Mailand – Viele Jahre war Yann Sommer die unangefochtene Nummer Eins im Tor von Borussia Mönchengladbach. Doch als im Winter der Platz im Tor des FC Bayern frei wurde – Manuel Neuer, die wiederum unangefochtene Nummer Eins im Tor der Münchner war, brach sich das Bein beim Skifahren – wagte Sommer ein neues Abenteuer und schloss sich dem deutschen Rekordmeister an. Was folgte, waren turbulente Monate, an dessen Ende der Last-Minute-Gewinn der Deutschen Meisterschaft stand.

Yann Sommer erachtet seine Zeit beim FC Bayern als „wertvoll und erfolgreich“

Neuer, mittlerweile wieder im Training, bekam für den Moment seines Comebacks die Startplatz-Garantie von Trainer Thomas Tuchel, weshalb Sommer mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland bereits nach sechs Monaten den FC Bayern wieder verließ. Es zog ihn zu Inter Mailand, wo er seitdem das Tor hütet.

Im Interview mit dem SRF konnte sich der Schweizer nun einen kleinen Seitenhieb auf seinen Ex-Verein nicht verkneifen. Die Monate beim FC Bayern seien nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. „Auch für mich war das eine ganz neue Erfahrung“, sagte er. Dennoch erachtet er die Zeit in München als „sehr wertvoll und erfolgreich“. Zu den Münchnern stieß er aber als Helfer in der Not, bei Mailand sah die Situation ganz anders aus.

Das Abenteuer FC Bayern war für Yann Sommer nach einem halben Jahr schon wieder beendet. © Moritz Mueller/imago

Yann Sommer mit kleinem Seitenhieb in Richtung FC Bayern

„Ich bin jetzt als Nummer 1 in den Klub gekommen, das ändert schon einmal sehr viel“, sagte Sommer im Interview mit dem Schweizer Rundfunk. „Inter hat sich auf mich gefreut, das Gefühl untereinander ist gut. Man kennt mich hier ja bereits aus der WM-Qualifikation“, sagte er und dachte dabei sicher auch an seine zwei parierten Elfmeter gegen seinen neuen Mannschaftskollegen Jorginho.

In Mailand will der Schweizer Keeper unbedingt bleiben, fühlt sich dort nach eigener Aussage sehr wohl. „Ich fühle mich super und habe richtig Bock, noch lange Fußball zu spielen“, sagte Sommer dem SRF. Sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2026, kann er diesen erfüllen, wäre er 37 Jahre alt – und vielleicht bereit für die Fußballerrente.

Schweizer Nationaltrainer kritisiert FC Bayern für Umgang mit Yann Sommer

Beim FC Bayern war Sommer darüber hinaus immer wieder kritisiert worden – auch Vergleiche mit Neuer blieben nicht aus. Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin übte deshalb erst kürzlich scharfe Kritik an den Münchnern. Der Schlussmann sei in München „durch eine Dreckschleuder durchgezogen“ worden, sagte Yakin in einem Sport1-Interview.

„Die ganze Kritik hat sehr an ihm genagt. Ich habe diese nicht verstanden“, erklärte Yakin im Interview weiter. „Man kannte Yann und wusste, wen man holt. Er hat gezeigt, was er kann. Und er hat sich auch nie beklagt. Die Bayern-Zeit war nicht leicht für Yann, damit hat er schon zu kämpfen gehabt.“ Bei Inter Mailand soll jetzt alles besser werden. (msb)