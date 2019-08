Mit nur 24 Jahren: Ex-DFB-Junioren-Nationalspieler tot - Rätsel über Todesursache

Der DFB und viele Vereine trauern: Ex-U18-Nationalspieler Yannick Nonnweiler ist verstorben. Der Fußballer wurde nur 24 Jahre alt.

Homburg - Er wurde nur 24 Jahre alt: Der ehemalige U18-Nationalspieler Yannick Nonnweiler ist tot. Zuletzt spielte Nonnweiler, der unter anderem für den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Kaiserslautern aktiv war, in der sechsten Liga: beim SF Köllerbach 1931, einem Klub aus dem Saarland.

Die Todesursache ist noch weitgehend unbekannt. Wie der Express berichtet, habe Nonnweiler über starke Kopfschmerzen geklagt. Dann sei er in die Universitätsklinik Homburg eingeliefert worden.

Yannick Nonnweiler ist tot: Verein sagt alle Spiele ab

Nonnweilers Verein sagte alle für das Wochenende angesetzten Spiele seiner Mannschaften ab. Bei Facebook fasste der Klub seine Trauer in Worte. „Du bist nicht nur einfach unser Spieler, du bist unser Freund. Gradlinig, immer ehrlich, ein Herz aus Gold“, schrieb der SF Köllerbach. „Immer korrekt, immer vorbildlich. Immer fair. Immer loyal. Immer zuverlässig. Einfach ehrenhaft. Du bist fleißig wie kein Zweiter: privat, sportlich und beruflich.“

Yannick Nonnweiler ist tot: Große Trauer

Weiter heißt es: „Es ist nicht in Worten zu fassen, wie es uns allen in Köllerbach nun geht. Und nicht nur uns, auch deinen Freunden außerhalb unseres Vereins, und deinen vorherigen Vereinen in Lisdorf, Roden, Schwalbach, Saarbrücken, Karlsruhe, Stuttgart, Petingen, Nürnberg, Völklingen, Kaiserslautern und der deutschen U18 Nationalmannschaft. Vor allem aber deiner Familie. Unsere Gedanken an dich werden uns immer wieder glücklich machen. Du wirst immer in unseren Herzen weiterleben.“

Auch die deutsche Junioren-Nationalmannschaft postete eine Beileidsbekundung. Für die Nationalelf bestritt Nonnweiler zwei Länderspiele.

